"Слава Богу, що він є": Опальний нардеп Шуфрич зробив гучну заяву про Кримський міст

Кримський міст, який окупанти незаконно збудували і з'єднали ним анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, належить Україні.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Окрім того, політик наголосив, що і сам окупований півострів є частиною України.

На мою думку, як громадянина України, Крим дійсно наш, український. Отже, всі об'єкти інфраструктури, побудовані на території Криму, також українські. Якщо Крим наш, то і Кримський міст наш. І слава Богу, що він є,

– підкреслив Шуфрич.

Окрім того, нардеп упевнений, що міст не завадить суднам заходити в українські порти в Азовському морі.

"Ті кораблі, які протягом останніх 50 років проходили через Керченську протоку, спокійно пройдуть під цим мостом. А тим, хто говорить, що є категорії кораблів, які не можуть під цим мостом пройти, я хочу сказати, що вони цим шляхом і не ходили", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Повністю завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.