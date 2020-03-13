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      "Слуга народу" рекомендує займатися сексом і випивати, щоб уберегтися від коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Богуцька радить боротися з коронавірусом високими температурами / фото з фейбуку

      Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька запропонувала доволі цікавий і екстраординарний спосіб уберегтися від коронавірусу. Вона пропонує регулярно ходити у лазню, а також займатися сексом і вживати алкоголь.

      Кажуть, що висока температура вбиває коронавірус, підкреслила Богуцька у своєму фейсбуці.

      Важливо МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає

      Три процедури одночасно не рекомендовані, оскільки можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе,
      – написала народна обраниця.

      Як ВООЗ рекомендує захищатися від коронавірусу:

      • частіше потрібно мити руки або обробляти їх дезінфекційними засобами;
      • під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою;
      • при підвищеній температурі тіла, кашлі й ускладненому диханні варто якнайшвидше звернутися до лікаря;
      • не варто споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

      Як уберегтися від коронавірусу: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Новини України Секс Алкоголь Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Слуга народу
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