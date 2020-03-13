"Слуга народу" рекомендує займатися сексом і випивати, щоб уберегтися від коронавірусу
Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька запропонувала доволі цікавий і екстраординарний спосіб уберегтися від коронавірусу. Вона пропонує регулярно ходити у лазню, а також займатися сексом і вживати алкоголь.
Кажуть, що висока температура вбиває коронавірус, підкреслила Богуцька у своєму фейсбуці.
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Три процедури одночасно не рекомендовані, оскільки можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе,
– написала народна обраниця.
Як ВООЗ рекомендує захищатися від коронавірусу:
- частіше потрібно мити руки або обробляти їх дезінфекційними засобами;
- під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою;
- при підвищеній температурі тіла, кашлі й ускладненому диханні варто якнайшвидше звернутися до лікаря;
- не варто споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.
Як уберегтися від коронавірусу: дивіться відео
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