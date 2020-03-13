"Слуга народу" рекомендує займатися сексом і випивати, щоб уберегтися від коронавірусу

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька запропонувала доволі цікавий і екстраординарний спосіб уберегтися від коронавірусу. Вона пропонує регулярно ходити у лазню, а також займатися сексом і вживати алкоголь.

Кажуть, що висока температура вбиває коронавірус, підкреслила Богуцька у своєму фейсбуці. Важливо МОЗ представило законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: що він передбачає Три процедури одночасно не рекомендовані, оскільки можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе,

– написала народна обраниця. Як ВООЗ рекомендує захищатися від коронавірусу: частіше потрібно мити руки або обробляти їх дезінфекційними засобами;

під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою;

при підвищеній температурі тіла, кашлі й ускладненому диханні варто якнайшвидше звернутися до лікаря;

не варто споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Як уберегтися від коронавірусу: дивіться відео