"Слуга народа" рекомендует заниматься сексом и выпивать, чтобы уберечься от коронавируса
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предложила довольно интересный и экстраординарный способ уберечься от коронавируса. Она предлагает регулярно ходить в баню, а также заниматься сексом и употреблять алкоголь.
Говорят, что высокая температура убивает коронавирус, подчеркнула Богуцкая в своем фейсбуке.
Важно Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает
Три процедуры одновременно не рекомендованы, поскольку можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя,
– написала народная избранница.
Как ВОЗ рекомендует защищаться от коронавируса:
- чаще нужно мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажным платком;
- при повышенной температуре тела, кашле и затрудненном дыхании следует как можно быстрее обратиться к врачу;
- не стоит употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.
Как уберечься от коронавируса: смотрите видео
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