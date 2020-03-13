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      "Слуга народа" рекомендует заниматься сексом и выпивать, чтобы уберечься от коронавируса

      - Читати новину українською

      Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предложила довольно интересный и экстраординарный способ уберечься от коронавируса. Она предлагает регулярно ходить в баню, а также заниматься сексом и употреблять алкоголь.

      Говорят, что высокая температура убивает коронавирус, подчеркнула Богуцкая в своем фейсбуке.

      Важно Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает

      Три процедуры одновременно не рекомендованы, поскольку можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя,
      – написала народная избранница.

      Как ВОЗ рекомендует защищаться от коронавируса:

      • чаще нужно мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
      • во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажным платком;
      • при повышенной температуре тела, кашле и затрудненном дыхании следует как можно быстрее обратиться к врачу;
      • не стоит употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

      Как уберечься от коронавируса: смотрите видео​

       

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Здоровье Новости Украины Секс Алкоголь Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Слуга народа
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