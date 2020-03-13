"Слуга народа" рекомендует заниматься сексом и выпивать, чтобы уберечься от коронавируса

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предложила довольно интересный и экстраординарный способ уберечься от коронавируса. Она предлагает регулярно ходить в баню, а также заниматься сексом и употреблять алкоголь.

Говорят, что высокая температура убивает коронавирус, подчеркнула Богуцкая в своем фейсбуке. Важно Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает Три процедуры одновременно не рекомендованы, поскольку можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя,

– написала народная избранница. Как ВОЗ рекомендует защищаться от коронавируса: чаще нужно мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажным платком;

при повышенной температуре тела, кашле и затрудненном дыхании следует как можно быстрее обратиться к врачу;

не стоит употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. Как уберечься от коронавируса: смотрите видео​