Sony випустить лімітовану серію приставки PlayStation 4 Amazing Red

Компанія Sony любить випускати обмежені видання PlayStation 4, щоб відсвяткувати запуск масштабних ігор. Корпорація планує випустити серію ексклюзивних консолей PS4 Pro, яка буде приурочена виходу гри "Людина-павук".

Про це повідомляє Pingvin.pro.

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Розробники переконані, що приставка завоює серця геймерів, які окрім ігор обожнюють ще й комікси. Адже геймпад з червоним корпусом і білими кнопками, трігерами та стіками виглядає яскраво й оригінально, а коробку прикрашає величезний логотип Спайдермена.



Обмежена серія PS4 Pro Amazing Red постачатиметься в комплекті з грою DLC City That Never Sleeps

Обмежене видання PS4 Pro постачатиметься в комплекті із фізичною дисковою копією гри та DLC City That Never Sleeps. Sony назвала це видання Amazing Red, маючи на увазі унікальний дизайн. Варто зазначити, що консоль коштуватиме 399 доларів (близько 10 562 гривень) і придбати її можна буде вже з 7 вересня.

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