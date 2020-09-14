S&P залишило рейтинг України на рівні В: що це означає та на що впливає
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило і довгострокові, і короткострокові рейтинги України на рівні В зі "стабільним" прогнозом. Однак із певними заувагами.
У рейтингах, пов'язаних зі зобов'язаннями в іноземній та національній валюті, Україна все ще має рівень В. Про це розповіли в інформагентстві Інтерфакс-Україна.
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Що каже S&P Global Ratings про Україну
У пресрелізі S&P Global Ratings фахівці звернули уваги як на позитивні сторони розвитку української економіки, так і на її недоліки.
Чому в економіки України рейтинг саме В, а не вище
- Через низький дохід на душу населення (за 2018 рік Україна була на 111 місці).
- Через складне інституційне середовище (мовиться про правила ведення бізнесу).
- Через непросту політичну ситуацію.
Чому в економіки України рейтинг В, а не нижче
- Бо якість макроекономічної політики зростає з 2015 року.
- Бо збільшується обсяг валютних резервів.
- Бо триває реалізація програми реформ.
Що може вплинути на рейтинг України найближчим часом
- Зміна глави й складу правління Національного банку України.
- Обмеження незалежності НБУ.
- Відносини країни з основними кредиторами.
Ми можемо знизити рейтинги, якщо нестабільність доступу до пільгового фінансування або ринків капіталу в наступному році поставить під сумнів здатність уряду України обслуговувати борг,
– заявили в S&P.
Покращити ж рейтинг зможуть хіба за умови посилення темпів відновлення економіки, які "перевищуватимуть очікування".
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Коротко про S&P та що означає рейтинг В
S&P Global Ratings належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств разом із Moody'с та Fitch.
У шкалі оцінок на довгострокову перспективу рейтинг В означає, що:
- Емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості й готовність здійснювати виплати за боргами.
У шкалі оцінок на короткострокову перспективу рейтинг В означає, що:
- Боргове зобов'язання має спекулятивний характер, емітент має змогу його погасили, але ця змога надто чутлива до несприятливих економічних умов.
Рейтинги від "великої трійки" агентств якісно впливають на:
- Рішення інвесторів та міжнародних фінансових інституцій щодо співпраці (чи вона взагалі можлива і на яких умовах) з тією чи іншою країною.