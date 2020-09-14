Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило і довгострокові, і короткострокові рейтинги України на рівні В зі "стабільним" прогнозом. Однак із певними заувагами.

У рейтингах, пов'язаних зі зобов'язаннями в іноземній та національній валюті, Україна все ще має рівень В. Про це розповіли в інформагентстві Інтерфакс-Україна.

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Що каже S&P Global Ratings про Україну

У пресрелізі S&P Global Ratings фахівці звернули уваги як на позитивні сторони розвитку української економіки, так і на її недоліки.

Чому в економіки України рейтинг саме В, а не вище

Через низький дохід на душу населення (за 2018 рік Україна була на 111 місці).

Через складне інституційне середовище (мовиться про правила ведення бізнесу).

Через непросту політичну ситуацію.

Чому в економіки України рейтинг В, а не нижче

Бо якість макроекономічної політики зростає з 2015 року.

Бо збільшується обсяг валютних резервів.

Бо триває реалізація програми реформ.

Усе це дозволяє уряду України мати доступ до запозичень на ринках капіталу і в міжнародних фінансових інститутів на пільгових умовах.

Що може вплинути на рейтинг України найближчим часом

Зміна глави й складу правління Національного банку України.

Обмеження незалежності НБУ.

Відносини країни з основними кредиторами.

Ми можемо знизити рейтинги, якщо нестабільність доступу до пільгового фінансування або ринків капіталу в наступному році поставить під сумнів здатність уряду України обслуговувати борг,

– заявили в S&P.

Покращити ж рейтинг зможуть хіба за умови посилення темпів відновлення економіки, які "перевищуватимуть очікування".

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Коротко про S&P та що означає рейтинг В

S&P Global Ratings належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств разом із Moody'с та Fitch.

У шкалі оцінок на довгострокову перспективу рейтинг В означає, що:

Емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості й готовність здійснювати виплати за боргами.

У шкалі оцінок на короткострокову перспективу рейтинг В означає, що:

Боргове зобов'язання має спекулятивний характер, емітент має змогу його погасили, але ця змога надто чутлива до несприятливих економічних умов.

Рейтинги від "великої трійки" агентств якісно впливають на: