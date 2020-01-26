Спостерігали за дельфінами: туристи знайшли в океані 500 кілограмів наркотиків – фото
Інцидент трапився з естонськими туристами в океані поблизу іспанського острова Тенеріфе. Група туристів вирушили на яхті поспостерігати за дельфінами і виявили бережно спаковані ящики з номерними позначками.
Всередині ящиків було майже 500 кілограмів гашишу, повідомляє Postimees. Туристи стверджують, що ящики прибило до яхти хвилями океану.
Було й таке: 374 кілограми героїну намагалися вивезти з України в Європу: фото
Капітан яхти Кееп одразу повідомив про знахідку місцеву поліцію. На місце вислали гвинтокрил.
Коли ж яхта прибула до порту Сан-Мігеля, правоохоронці допитали пасажирів і капітана.
Наразі відсутня інформація про місце знаходження наркотиків. Поліція намагається з’ясувати усі обставини події.
Нещодавно іспанська поліція затримала підводний човен, який перевозив наркотики біля узбережжя Галасії в північно-західній частині країни. Як це було – читатйте тут.