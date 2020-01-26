Спостерігали за дельфінами: туристи знайшли в океані 500 кілограмів наркотиків – фото

Інцидент трапився з естонськими туристами в океані поблизу іспанського острова Тенеріфе. Група туристів вирушили на яхті поспостерігати за дельфінами і виявили бережно спаковані ящики з номерними позначками.

Всередині ящиків було майже 500 кілограмів гашишу, повідомляє Postimees. Туристи стверджують, що ящики прибило до яхти хвилями океану.

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Капітан яхти Кееп одразу повідомив про знахідку місцеву поліцію. На місце вислали гвинтокрил.

Коли ж яхта прибула до порту Сан-Мігеля, правоохоронці допитали пасажирів і капітана.

Наразі відсутня інформація про місце знаходження наркотиків. Поліція намагається з’ясувати усі обставини події.

Нещодавно іспанська поліція затримала підводний човен, який перевозив наркотики біля узбережжя Галасії в північно-західній частині країни. Як це було – читатйте тут.

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