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      Спостерігали за дельфінами: туристи знайшли в океані 500 кілограмів наркотиків – фото

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      Туристи знайшли ящик з наркотиками / majandus24.postimees.ee

      Інцидент трапився з естонськими туристами в океані поблизу іспанського острова Тенеріфе. Група туристів вирушили на яхті поспостерігати за дельфінами і виявили бережно спаковані ящики з номерними позначками.

      Всередині ящиків було майже 500 кілограмів гашишу, повідомляє Postimees. Туристи стверджують, що ящики прибило до яхти хвилями океану.

      Було й таке: 374 кілограми героїну намагалися вивезти з України в Європу: фото

      Капітан яхти Кееп одразу повідомив про знахідку місцеву поліцію. На місце вислали гвинтокрил.

      Коли ж яхта прибула до порту Сан-Мігеля, правоохоронці допитали пасажирів і капітана.

      Наразі відсутня інформація про місце знаходження наркотиків. Поліція намагається з’ясувати усі обставини події.

      Нещодавно іспанська поліція затримала підводний човен, який перевозив наркотики біля узбережжя Галасії в північно-західній частині країни. Як це було – читатйте тут.

      До речі: В Одесі спалили понад 4 тонни наркотиків: відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Наркотики Водний транспорт Кримінальні новини
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