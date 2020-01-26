Наблюдали за дельфинами: туристы нашли в океане 500 килограммов наркотиков – фото
Инцидент произошел с эстонскими туристами в океане вблизи испанского острова Тенерифе. Группа туристов отправились на яхте понаблюдать за дельфинами и обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями.
Внутри ящиков было почти 500 килограммов гашиша, сообщает Postimees. Туристы утверждают, что ящики прибило к яхте волнами океана.
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Капитан яхты Кееп сразу сообщил о находке в местную полицию. На место выслали вертолет.
Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.
На данный момент отсутствует информация откуда в море взялись наркотики. Полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.
Недавно испанская полиция задержала подводную лодку, перевозившую наркотики у побережья Галасии в северо-западной части страны. Как это было – читать здесь.