Наблюдали за дельфинами: туристы нашли в океане 500 килограммов наркотиков – фото

Инцидент произошел с эстонскими туристами в океане вблизи испанского острова Тенерифе. Группа туристов отправились на яхте понаблюдать за дельфинами и обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями.

Внутри ящиков было почти 500 килограммов гашиша, сообщает Postimees. Туристы утверждают, что ящики прибило к яхте волнами океана.

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Капитан яхты Кееп сразу сообщил о находке в местную полицию. На место выслали вертолет.

Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.

На данный момент отсутствует информация откуда в море взялись наркотики. Полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.

Недавно испанская полиция задержала подводную лодку, перевозившую наркотики у побережья Галасии в северо-западной части страны. Как это было – читать здесь.

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