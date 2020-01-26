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      Наблюдали за дельфинами: туристы нашли в океане 500 килограммов наркотиков – фото

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      Туристи нашли ящик с наркотиками / majandus24.postimees.ee

      Инцидент произошел с эстонскими туристами в океане вблизи испанского острова Тенерифе. Группа туристов отправились на яхте понаблюдать за дельфинами и обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями.

      Внутри ящиков было почти 500 килограммов гашиша, сообщает Postimees. Туристы утверждают, что ящики прибило к яхте волнами океана.

      Было и такое: 374 килограмма героина пытались вывезти из Украины в Европу: фото

      Капитан яхты Кееп сразу сообщил о находке в местную полицию. На место выслали вертолет.

      Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.

      На данный момент отсутствует информация откуда в море взялись наркотики. Полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.

      Недавно испанская полиция задержала подводную лодку, перевозившую наркотики у побережья Галасии в северо-западной части страны. Как это было – читать здесь.

      Кстати: В Одессе сожгли свыше 4 тонн наркотиков: видео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Курьезные новости Водный транспорт Наркотики
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