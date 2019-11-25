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      Впервые в Европе задержали подлодку с 3 тоннами кокаина

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      Иллюстративное фото / thesun.co.uk

      Испанская полиция задержала подводную лодку, перевозившую наркотики возле побережья Галасии в северо-западной части страны. Инцидент произошел 24 ноября.

      Субмарину задержали недалеко от пляжа Хио в провинции Понтеведра, пишет El Pais. Операцией занимались Международная операция Национальной полиции, Гражданская гвардия и Таможенный надзор.

      Кстати: Кокаиновый пляж: во Франции нашли 760 килограммов наркотика

      Подобный случай – первый в Европе. Полиция задержала двух членов экипажа.

      Субмарина перевозила около 3 тысячи килограммов кокаина. Водный транспорт изготовили в Гайане, длина составляет 22 метра. В Европу субмарина прибыла из Колумбии.

      Справка. Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.

      Вероятно задержанное судно "эксплуатировалось годами". Эксперты отмечают, что субмарина могла делать "как минимум две поездки с грузом в год".

      К теме: Американцу в McDonald's вместо чая насыпали марихуану

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Наркотики Евросоюз Арест Полиция Водный транспорт
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