Впервые в Европе задержали подлодку с 3 тоннами кокаина

Испанская полиция задержала подводную лодку, перевозившую наркотики возле побережья Галасии в северо-западной части страны. Инцидент произошел 24 ноября.

Субмарину задержали недалеко от пляжа Хио в провинции Понтеведра, пишет El Pais. Операцией занимались Международная операция Национальной полиции, Гражданская гвардия и Таможенный надзор.

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Подобный случай – первый в Европе. Полиция задержала двух членов экипажа.

Субмарина перевозила около 3 тысячи килограммов кокаина. Водный транспорт изготовили в Гайане, длина составляет 22 метра. В Европу субмарина прибыла из Колумбии.

Справка. Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.

Вероятно задержанное судно "эксплуатировалось годами". Эксперты отмечают, что субмарина могла делать "как минимум две поездки с грузом в год".

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