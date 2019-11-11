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      Кокаиновый пляж: во Франции нашли 760 килограммов наркотика

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      Все атлантическое побережье Франции покрыли сотни килограммов кокаина. Правоохранители массово закрывают выход к океану. Любой доступ к чистому наркотическому веществу опасен для окружающих.

      Кокаиновый песок и волны с частицами белого порошка. В опасном наркотике почти 500 километров побережья Франции. Подозрительные пакеты с надписями "бриллианты" обнаружили обычные посетители пляжа недалеко от Бордо и сразу сообщили в полицию.

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      В течение нескольких дней правоохранители нашли 760 килограммов кокаина по всему атлантическому побережью страны. Экспертиза показала – это практически чистый кокаин.

      Кокаїн
      Пакеты с надписью "бриллианты"

      "Существует серьезный риск для здоровья, связанный с употреблением этого вида наркотиков. Поскольку этот кокаин настолько чистый, что может быстро привести к передозировке", – сообщил прокурор в городе Ренн Филлип Астрюк.

      Все пляжи закрыли. Люди же шокированы, но не из-за мер безопасности. "Если здесь будут гулять дети, то они могут засунуть песок в рот", – заявила местная жительница.

      Пляж Франції
      Пляж Франции

      Местные жители готовы даже помогать полиции в поисках опасного вещества. "Если мы что-то найдем, то конечно отнесем в жандармерию", – добавил местный житель.

      Количество найденного белого порошка уже оценили в почти 60 миллион евро. По версии следствия кокаин везли в Европу из Южной Америки. Правоохранители считают, судно перевозившее уголовный груз попало в шторм. И чтобы попросить о помощи, должны были избавиться от наркотика.

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      "Перевозчик, который понимает, что ему надо призвать на помощь, должен избавиться от опасного багажа, чтобы его не было на борту. Ведь может быть проверка правоохранительных органов", – объяснил прокурор в городе Ренн Филлип Астрюк. Перевозка наркотиков во Франции запрещена и карается десятью годами тюрьмы.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Наркотики Новости Франции
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