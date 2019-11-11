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      Кокаїновий пляж: у Франції знайшли 760 кілограмів наркотику

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      Усе атлантичне узбережжя Франції вкрили сотні кілограмів кокаїну. Правоохоронці масово закривають вихід до океану. Будь-який доступ до чистої наркотичної речовини небезпечний для оточення.

      Кокаїновий пісок і хвилі з часточками білого порошку. У небезпечному наркотику майже 500 кілометрів узбережжя Франції. Підозрілі пакети з написами "діаманти" виявили звичайні відвідувачі пляжу неподалік Бордо і відразу повідомили у поліцію.

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      Впродовж кількох днів правоохоронці знайшли понад 760 кілограмів кокаїну по всьому атлантичному узбережжю країни. Експертиза показала – це майже чистий кокаїн.

      Кокаїн
      Пакети з підписом "діаманти"

      "Є серйозний ризик для здоров'я, пов'язаний із вживанням цього виду наркотиків. Оскільки цей кокаїн настільки чистий, що може швидко призвести до передозування", – повідомив прокурор у місті Ренн Філліп Астрюк.

      Усі пляжі закрили. Люди ж шоковані, але не проти заходів безпеки. "Якщо тут гулятимуть діти, то вони можуть взяти пісок до рота", – заявила місцева жителька.

      Пляж Франції
      Пляж Франції

      Місцеві жителі готові навіть допомагати поліції у пошуках небезпечної речовини. "Якщо ми щось знайдемо, то звісно віднесемо до жандармерії", – додав місцевий житель.

      Кількість знайденого білого порошку вже оцінили у майже 60 мільйон євро. За версією слідства кокаїн везли у Європу з Південної Америки. Правоохоронці вважають, судно яке перевозило кримінальний вантаж потрапило у шторм. І щоб попросити допомоги, мусили позбутись наркотику.

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      "Перевізник, який розуміє, що йому треба викликати на допомогу, мусить позбавитися небезпечного багажу, щоби його не було на борту. Адже може бути перевірка правоохоронними органами", – пояснив прокурор у місті Ренн Філліп Астрюк. Адже перевезення наркотиків у Франції заборонено і карається десятьма роками в'язниці.

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новини Франції Наркотики
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