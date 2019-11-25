Вперше у Європі затримали підводний човен з 3 тоннами кокаїну

Іспанська поліція затримала підводний човен, який перевозив наркотики біля узбережжя Галасії в північно-західній частині країни. Інцидент трапився 24 листопада.

Субмарину затримали недалеко від пляжу Хіо в провінції Понтеведра, пише El Pais. Операцією займалися Міжнародна операція Національної поліції, Цивільна гвардія і Митний нагляд.

До речі: Кокаїновий пляж: у Франції знайшли 760 кілограмів наркотику

Подібний випадок – перший у Європі. Поліція затримала двох членів екіпажу.

Субмарина перевозила близько 3 000 кілограмів кокаїну. Водний транспорт виготовили в Гайані, довжина становить 22 метри. В Європу субмарина прибула з Колумбії.

Довідка. Субмарини регулярно використовуються наркокартелями для перевезення наркотиків з Латинської Америки в США. З 2006 року також з'являлася інформація, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки, але їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.

Ймовірно затримане судно "експлуатувалося роками". Експерти зазначають, що субмарина могла робити "як мінімум дві поїздки з вантажем на рік".

До теми: Американцю у McDonald’s замість чаю насипали марихуану