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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Вперше у Європі затримали підводний човен з 3 тоннами кокаїну

      1428 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / thesun.co.uk

      Іспанська поліція затримала підводний човен, який перевозив наркотики біля узбережжя Галасії в північно-західній частині країни. Інцидент трапився 24 листопада.

      Субмарину затримали недалеко від пляжу Хіо в провінції Понтеведра, пише El Pais. Операцією займалися Міжнародна операція Національної поліції, Цивільна гвардія і Митний нагляд.

      До речі: Кокаїновий пляж: у Франції знайшли 760 кілограмів наркотику

      Подібний випадок – перший у Європі. Поліція затримала двох членів екіпажу.

      Субмарина перевозила близько 3 000 кілограмів кокаїну. Водний транспорт виготовили в Гайані, довжина становить 22 метри. В Європу субмарина прибула з Колумбії.

      Довідка. Субмарини регулярно використовуються наркокартелями для перевезення наркотиків з Латинської Америки в США. З 2006 року також з'являлася інформація, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки, але їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.

      Ймовірно затримане судно "експлуатувалося роками". Експерти зазначають, що субмарина могла робити "як мінімум дві поїздки з вантажем на рік".

      До теми: Американцю у McDonald’s замість чаю насипали марихуану

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Поліція Наркотики Водний транспорт Арешт Євросоюз
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