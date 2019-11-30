374 килограмма героина пытались вывезти из Украины в Европу: фото

В пункте пропуска "Ужгород" на Закарпатье пограничники задержали контрабандистов. Они пытались вывезти из Украины в Германию 374 килограмма героина.

Наркотики спрятали в грузовике, который по документам перевозил строительные материалы.

Читайте также: Депутат организовал наркобанду – что известно о подозреваемом и детали дела

Во время более тщательного осмотра между листами фанеры пограничники нашли подозрительные пакеты, в которых был героин.



Контрабанда на Закарпатье / Фото: Служба безопасности Украины



Наркотические средства нашли между листами фанеры

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Прокуратура и Служба безопасности Украины выясняют, откуда взялись наркотики, кто их отправлял и заказывал.

К слову, в Запорожье в одном из отделений "Новой почты" полицейские задержали человека, похожего на помощника митрополита Луки (УПЦ Московского патриархата) Евгения Кугатова. Мужчина вроде бы получал посылку, наполненную наркотическими веществами.