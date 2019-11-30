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      374 килограмма героина пытались вывезти из Украины в Европу: фото

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      Изъятые у контрабандистов наркотики / ssu.gov.ua

      В пункте пропуска "Ужгород" на Закарпатье пограничники задержали контрабандистов. Они пытались вывезти из Украины в Германию 374 килограмма героина.

      Наркотики спрятали в грузовике, который по документам перевозил строительные материалы.

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      Во время более тщательного осмотра между листами фанеры пограничники нашли подозрительные пакеты, в которых был героин.

      Контрабанда на Закарпатті
      Контрабанда на Закарпатье / Фото: Служба безопасности Украины

      Контрабанда на Закарпатті
      Наркотические средства нашли между листами фанеры

      Правоохранители уже открыли уголовное производство. Прокуратура и Служба безопасности Украины выясняют, откуда взялись наркотики, кто их отправлял и заказывал.

      К слову, в Запорожье в одном из отделений "Новой почты" полицейские задержали человека, похожего на помощника митрополита Луки (УПЦ Московского патриархата) Евгения Кугатова. Мужчина вроде бы получал посылку, наполненную наркотическими веществами.

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      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья СБУ Госпогранслужба Наркотики
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