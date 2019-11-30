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      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      374 кілограми героїну намагалися вивезти з України в Європу: фото

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      Вилучені у контрабандистів наркотики / ssu.gov.ua

      У пункті пропуску "Ужгород", що на Закарпатті, прикордонники затримали контрабандистів. Вони намагалися вивезти з України в Німеччину 374 кілограми героїну.

      Наркотики заховали у вантажівці, що за документами перевозила будівельні матеріали, повідомляє пресслужба СБУ.

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      Під час ретельнішого огляду між листами фанери прикордонники знайшли підозрілі пакунки, в яких був героїн.

      Контрабанда на Закарпатті
      Контрабанда на Закарпатті / Фото: Служба безпеки України

      Контрабанда на Закарпатті
      Наркотичні засоби знайшли між листами фанери

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Прокуратура та Служба безпеки України з'ясовують, звідки взялися наркотики, хто їх відправляв та замовляв.

      До слова, у Запоріжжі в одному з відділень "Нової пошти" поліцейські затримали особу, схожу на помічника митрополита Луки (УПЦ Московського патріархату) Євгенія Кугатова. Чоловік начебто отримував посилку, наповнену наркотичними речовинами.

      Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
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      Теги: Новини України Новини Закарпаття СБУ Держприкордонслужба Наркотики
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