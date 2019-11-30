374 кілограми героїну намагалися вивезти з України в Європу: фото

У пункті пропуску "Ужгород", що на Закарпатті, прикордонники затримали контрабандистів. Вони намагалися вивезти з України в Німеччину 374 кілограми героїну.

Наркотики заховали у вантажівці, що за документами перевозила будівельні матеріали, повідомляє пресслужба СБУ.

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Під час ретельнішого огляду між листами фанери прикордонники знайшли підозрілі пакунки, в яких був героїн.



Контрабанда на Закарпатті / Фото: Служба безпеки України



Наркотичні засоби знайшли між листами фанери

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Прокуратура та Служба безпеки України з'ясовують, звідки взялися наркотики, хто їх відправляв та замовляв.

До слова, у Запоріжжі в одному з відділень "Нової пошти" поліцейські затримали особу, схожу на помічника митрополита Луки (УПЦ Московського патріархату) Євгенія Кугатова. Чоловік начебто отримував посилку, наповнену наркотичними речовинами.