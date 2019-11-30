Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків, – ЗМІ

У Запоріжжі ввечері 29 листопада в одному з відділень "Нової пошти" поліцейські затримали особу, схожу на помічника митрополита Луки (УПЦ Московського патріархату) Євгенія Кугатова. Чоловік начебто отримував посилку, наповнену наркотичними речовинами.

Посилка з наркотиками на ім'я Кугатова прийшла з Черкас. Про це повідомило місцеве видання 061.ua.

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Журналісти 061.ua стверджують, що неофіційно правоохоронці розповіли наступне:

► Кугатов приїхав у поштове відділення на автомобілі, за кермом якого був чоловік, схожий на протоієрея Євгенія Квача.

► Поліція стежила за процесом отримання посилки, тож Кугатова затримали – приблизно о 20 годині вечора.

► У посилці, яку отримав Кугатов, були значні кількості амфетаміну та метиламіну.

Дивіться фото з місця подій (місцеві ЗМІ):

За 20 хвилин після затримання Кугатова на місце події приїхали представники приватної охоронної фірми "Вимпел-Фаворит", яка забезпечує охорону митрополита Луки. Їх начебто повідомив Квач з автомобіля.

Однак перешкоджати діям поліції вони не стали, "розуміючи безвихідь ситуації" (так пише інше місцеве видання forpost.media – воно також повідомило з посиланням на джерела в правоохоронних органах про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя Євгенія Кугатова).



Офіційна інформація про ієромонаха Кугатова та його фото

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