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      Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків, – ЗМІ

      40 Читать новость на русском
      Особа, схожа на священника Кугатова / 061.ua

      У Запоріжжі ввечері 29 листопада в одному з відділень "Нової пошти" поліцейські затримали особу, схожу на помічника митрополита Луки (УПЦ Московського патріархату) Євгенія Кугатова. Чоловік начебто отримував посилку, наповнену наркотичними речовинами.

      Посилка з наркотиками на ім'я Кугатова прийшла з Черкас. Про це повідомило місцеве видання 061.ua. 

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      Журналісти 061.ua стверджують, що неофіційно правоохоронці розповіли наступне: 

      ► Кугатов приїхав у поштове відділення на автомобілі, за кермом якого був чоловік, схожий на протоієрея Євгенія Квача.

      ► Поліція стежила за процесом отримання посилки, тож Кугатова затримали – приблизно о 20 годині вечора.

      ► У посилці, яку отримав Кугатов, були значні кількості амфетаміну та метиламіну.

      Дивіться фото з місця подій (місцеві ЗМІ):

       

       

      За 20 хвилин після затримання Кугатова на місце події приїхали представники приватної охоронної фірми "Вимпел-Фаворит", яка забезпечує охорону митрополита Луки. Їх начебто повідомив Квач з автомобіля.

      Однак перешкоджати діям поліції вони не стали, "розуміючи безвихідь ситуації" (так пише інше місцеве видання forpost.media – воно також повідомило з посиланням на джерела в правоохоронних органах про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя Євгенія Кугатова). 

      монах
      Офіційна інформація про ієромонаха Кугатова та його фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Наркотики Поліція Кримінальні новини УПЦ МП
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