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      Священника Московского патриархата задержали с коробкой наркотиков, – СМИ

      27 Читати новину українською
      Лицо, похожее на священника Кугатова / 061.ua

      В Запорожье вечером 29 ноября в одном из отделений "Новой почты" полицейские задержали человека, похожего на помощника митрополита Луки (УПЦ Московского патриархата) Евгения Кугатова. Человек якобы получал посылку, наполненную наркотическими веществами.

      Посылка с наркотикамы по имени Кугатова пришла из Черкасс. Об этом сообщило местное издание 061.ua.

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      Журналисты 061.ua утверждают, что неофициально правоохранители рассказали следующее:

      ► Кугатов приехал в почтовое отделение на автомобиле, за рулем которого был мужчина, похожий на протоиерея Евгения Квача.

      ► Полиция следила за процессом получения посылки, поэтому Кугатова задержали – примерно в 20 часов вечера.

      ► В посылке, которую получил Кугатов, были значительные количества амфетамина и метиламина.

      Смотрите фото с места событий (местные СМИ):

       

       

      За 20 минут после задержания Кугатова на место происшествия приехали представители частной охранной фирмы "Вымпел-Фаворит", которая обеспечивает охрану митрополита Луки. Им о ситуации якобы сообщил Квач из автомобиля.

      Однако препятствовать действиям полиции они не стали, "понимая безысходность ситуации" (так пишет другое местное издание forpost.media – оно также сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах о задержании иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Евгения Кугатова).

      монах
      Официальная информация о иеромонахе Кугатове и его фото

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      29 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины УПЦ МП Криминальные новости Полиция Наркотики Новости Запорожья
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