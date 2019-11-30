Священника Московского патриархата задержали с коробкой наркотиков, – СМИ

В Запорожье вечером 29 ноября в одном из отделений "Новой почты" полицейские задержали человека, похожего на помощника митрополита Луки (УПЦ Московского патриархата) Евгения Кугатова. Человек якобы получал посылку, наполненную наркотическими веществами.

Посылка с наркотикамы по имени Кугатова пришла из Черкасс. Об этом сообщило местное издание 061.ua.

Читайте также: Депутат организовал наркобанду: что известно о подозреваемом и детали дела

Журналисты 061.ua утверждают, что неофициально правоохранители рассказали следующее:

► Кугатов приехал в почтовое отделение на автомобиле, за рулем которого был мужчина, похожий на протоиерея Евгения Квача.

► Полиция следила за процессом получения посылки, поэтому Кугатова задержали – примерно в 20 часов вечера.

► В посылке, которую получил Кугатов, были значительные количества амфетамина и метиламина.

Смотрите фото с места событий (местные СМИ):

За 20 минут после задержания Кугатова на место происшествия приехали представители частной охранной фирмы "Вымпел-Фаворит", которая обеспечивает охрану митрополита Луки. Им о ситуации якобы сообщил Квач из автомобиля.

Однако препятствовать действиям полиции они не стали, "понимая безысходность ситуации" (так пишет другое местное издание forpost.media – оно также сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах о задержании иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Евгения Кугатова).



Официальная информация о иеромонахе Кугатове и его фото

Читайте также: Впервые в Европе задержали подлодку с 3 тоннами кокаина