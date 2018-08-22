Справа про "вбивство Бабченка": СБУ має доказ російського сліду і надасть його в суді

Служба безпеки України продовжує роботу щодо встановлення замовників у справі спроби вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. А на судових засіданнях будуть надані докази російського сліду в цьому злочині.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так звана справа Бабченка вже перебуває в суді, Герман (підозрюваний в організації спроби вбивства Бабченка) справді підписав угоду зі слідством. Встановлена ​​вина й інших осіб, причетних до цього злочину. Я переконаний, що найближчим часом відбудуться судові слухання", – сказав Грицак.

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Він при цьому наголосив, що слідчі СБУ продовжують вживати заходів для того, щоб встановити всіх причетних саме до замовлення цього злочину.

Як ми і обіцяли, російський слід, російські гроші, все в цій справі буде, і, я думаю, що ви матимете можливість переконатися в цьому під час слухання справи в суді,

– сказав Грицак.

Нагадаємо, ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка, проте згодом з’ясувалося, що журналіст живий.

Як розгорталися події із замахом на вбивство Аркадія Бабченка?