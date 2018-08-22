18:11
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Справа про "вбивство Бабченка": СБУ має доказ російського сліду і надасть його в суді

329 Читать новость на русском
СБУ має доказ російського сліду у справі Бабченка
СБУ має доказ російського сліду у справі Бабченка / Фото з вільних мереж

Служба безпеки України продовжує роботу щодо встановлення замовників у справі спроби вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. А на судових засіданнях будуть надані докази російського сліду в цьому злочині.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так звана справа Бабченка вже перебуває в суді, Герман (підозрюваний в організації спроби вбивства Бабченка) справді підписав угоду зі слідством. Встановлена ​​вина й інших осіб, причетних до цього злочину. Я переконаний, що найближчим часом відбудуться судові слухання", – сказав Грицак.

Читайте також: Луценко повідомив нюанси угоди, на яку погодився організатор "вбивства" Бабченка

Він при цьому наголосив, що слідчі СБУ продовжують вживати заходів для того, щоб встановити всіх причетних саме до замовлення цього злочину.

Як ми і обіцяли, російський слід, російські гроші, все в цій справі буде, і, я думаю, що ви матимете можливість переконатися в цьому під час слухання справи в суді,
– сказав Грицак.

Нагадаємо, ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка, проте згодом з’ясувалося, що журналіст живий.

Як розгорталися події із замахом на вбивство Аркадія Бабченка?

хроніка подій
Теги: Новини України Новини Росії СБУ Василь Грицак Розслідування "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Прогноз погоди на 8 лютого: циклон з мокрим снігом і дощами суне в Україну
8 лютого , 09:43
Як нападник "Динамо" зводив сім'ю в Діснейленд
 17 грудня 2016 , 16:35
В Еквадорі бджоли атакували гравців на футбольному полі
 10 червня , 09:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук