Щодня в організмі відбувається знешкодження чужорідних сполук, патогенів, імунні клітини атакують потенційні загрози, тим самим – захищаючи нас. І це супроводжується вивільненням радикалів.

Як захиститися від атак вільних радикалів?

Разом з тим, якщо таких захисних реакцій забагато, а імунна система працює в посиленому режимі, то кількість вільних радикалів (активних форм кисню та азоту) зростає, резерви антиоксидантної системи захисту – виснажуються, і в організмі накопичуються активні кисневі метаболіти.

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Все б нічого, якби це проходило безслідно. Але так не буває. Наслідок – розвиток оксидативного стресу – стану, який спричиняє такі захворювання, як цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, атеросклероз, хвороба Альцгеймера і синдром хронічної втоми. Кожну хвилину 300 мільйонів клітин в організмі руйнуються під дією окисного стресу.

Вільні радикали мають здатність окислювати ліпіди і порушувати цілісність клітинних мембран. Це призводить до пошкодження структури ДНК, руйнування білкових молекул, переродження клітин у злоякісні та передчасного старіння організму. Для прикладу: якщо більше 30% сперматозоїдів мають пошкодження ДНК, чоловік не зможе стати батьком.

Як уникнути розвитку станів, пов'язаних з оксидативним стресом?