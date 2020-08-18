Наші пращури раніше не мали такого різновиду посуду та побутового приладдя як сьогодні. Попри це, були деякі незвичні посудини та ємності. Саме про них розповідаємо в нашому матеріалі.

Безліч посуду, яким користувались наші предки, сьогодні можна зустріти хіба в музеях, або ж десь у селах. Деякі приладдя мають дуже незвичні назви, форми та й призначення. Про стародавні побутові предмети та їх історію – розповідає 24 канал.

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Стародавній український посуд з незвичними назвами

Бербениця

Унікальне приладдя, яке вперше з'явилось і активно використовувалось в Карпатах. Барбениця – це дерев'яна діжечка або барильце, де зберігали продукти. В основну там зберігали сир і молоко.

Крім того, з бербениці виготовляли музичний інструмент, який більш відомий як бугай.



Бербеницю використовували як посуд, і як музичний інструмент / Фото: karpatnews.in.ua

Детальніше про українські музичні інструменти читайте за посиланням.

Ночви

Коритця прямокутної або човноподібної форми, які видовбують із цільного відрізка деревини. Дуже часто їх робили із завуженими кінцями-ручками, щоб було зручно переносити.

Використовували для купання дітей, щоб прати білизну, а також тут розчиняли тісто, сікли овочі та зелень, віяли зерно та крупи.

Цікаво, що гуцули термін "ночви" та термін "корито" не розрізняли.



Ночви або корито / Фото: besplatka.uа

Кадовби

Кадовба або ще кадіб і кадка – це посудина з дерева, яка має вигляд великої діжки. Щоб зробити кадобу, потрібно декілька дощечок-клепок з'єднати обручами.

У побуті цей посуд використовували для квашення капусти, зберігання м'яса, оброблення шкір вичинюванням.

Саме слово "кадка" має грецьке походження.



У кадках квасили капусту / Фото: wikipedia.org

Макітра

А для перетирання маку використовували конусоподібний посуд, який має назву макітра. Виготовляють цей посуд із випаленої глини.

Його також використовували для сходження тіста, подрібнення інших продуктів. У загальному, цей глиняний посуд багатофункціональний.

Саме слово пішло, очевидно, від сполучення слів "мак" і "терти".



Макітра для перетирання маку / Фото: crafta.ua

Куманець

Це керамічна посудина, яку зараз використовують як прикрасу. Раніше куманець слугував для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. Завдяки своїй специфічній формі напій контактував з глиною і мав стійку температуру та неповторний присмак.

Цікаво, що куманці могли бути різної форми, але найвідоміша – це форма дисків або кілець, які дуже щедро оздобленні різноманітними розписами. Куманець має вигнуту ручку з ніжкою-підставкою.

Саме слово "куманець" є тюркським мовним запозиченням.



Куманець сьогодні – це елемент інтер'єру / Фото: skrynya.uа