Стародавній український посуд: як він виглядав і як використовували
Наші пращури раніше не мали такого різновиду посуду та побутового приладдя як сьогодні. Попри це, були деякі незвичні посудини та ємності. Саме про них розповідаємо в нашому матеріалі.
Безліч посуду, яким користувались наші предки, сьогодні можна зустріти хіба в музеях, або ж десь у селах. Деякі приладдя мають дуже незвичні назви, форми та й призначення. Про стародавні побутові предмети та їх історію – розповідає 24 канал.
Читайте також Розваги українців у давнину: цікаві ігри, про які ви могли не знати
Стародавній український посуд з незвичними назвами
Бербениця
Унікальне приладдя, яке вперше з'явилось і активно використовувалось в Карпатах. Барбениця – це дерев'яна діжечка або барильце, де зберігали продукти. В основну там зберігали сир і молоко.
Крім того, з бербениці виготовляли музичний інструмент, який більш відомий як бугай.
Бербеницю використовували як посуд, і як музичний інструмент / Фото: karpatnews.in.ua
Ночви
Коритця прямокутної або човноподібної форми, які видовбують із цільного відрізка деревини. Дуже часто їх робили із завуженими кінцями-ручками, щоб було зручно переносити.
Використовували для купання дітей, щоб прати білизну, а також тут розчиняли тісто, сікли овочі та зелень, віяли зерно та крупи.
Цікаво, що гуцули термін "ночви" та термін "корито" не розрізняли.
Ночви або корито / Фото: besplatka.uа
Кадовби
Кадовба або ще кадіб і кадка – це посудина з дерева, яка має вигляд великої діжки. Щоб зробити кадобу, потрібно декілька дощечок-клепок з'єднати обручами.
У побуті цей посуд використовували для квашення капусти, зберігання м'яса, оброблення шкір вичинюванням.
Саме слово "кадка" має грецьке походження.
У кадках квасили капусту / Фото: wikipedia.org
Макітра
А для перетирання маку використовували конусоподібний посуд, який має назву макітра. Виготовляють цей посуд із випаленої глини.
Його також використовували для сходження тіста, подрібнення інших продуктів. У загальному, цей глиняний посуд багатофункціональний.
Саме слово пішло, очевидно, від сполучення слів "мак" і "терти".
Макітра для перетирання маку / Фото: crafta.ua
Куманець
Це керамічна посудина, яку зараз використовують як прикрасу. Раніше куманець слугував для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. Завдяки своїй специфічній формі напій контактував з глиною і мав стійку температуру та неповторний присмак.
Цікаво, що куманці могли бути різної форми, але найвідоміша – це форма дисків або кілець, які дуже щедро оздобленні різноманітними розписами. Куманець має вигнуту ручку з ніжкою-підставкою.
Саме слово "куманець" є тюркським мовним запозиченням.
Куманець сьогодні – це елемент інтер'єру / Фото: skrynya.uа