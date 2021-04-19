Одеський активіст Сергій Стерненко повідомив, що поліція закрила кримінальну справу, яка стосувалась 2 нападу на нього. Напад відбувся у травні 2018 року, коли Стерненко затримав свого нападника та передав його поліції.

Сергій Стерненко написав, що справу закрили ще 1 жовтня 2020 року. Однак він побачив це тільки тепер – у реєстрі судових рішень.

До теми Стерненко прокоментував "співпрацю з СБУ" та "кришування наркотрафіку"

Що повідомив Стерненко

Справа про другий напад на Сергія Стерненка стосувалась подій ранку 1 травня 2018 року. Тоді йому стріляли в потилицю, однак активіст затримав свого нападника та передав його поліції.

Поліція одразу ж викрала зі справи телефон виконавця злочину, а потім, після передачі справи до СБУ, з'ясувалось, що до організації замаху був причетний тодішній провідний консультант ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. На його авто виконавець з ще одним спільником Карбенюком мав покидати місце злочину,

написав Стерненко.

До того ж він розповів, що за ці 3 роки спільника навіть не допитали. Також Стерненка додав, що "Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до Труханова. І підозри не отримав. І вже не отримає".

"Венедіктова спочатку передала справу про замах до поліції, щоб та "розслідувала" як поліція цей замах і організувала. А потім слідчий "забув" вчасно звернутись до суду про продовження строків розслідування, а в суді не міг пояснити, чому жодних слідчих дій не проводиться. Тому строк не продовжили, і справу закрили", – пояснив Сергій.

Він додав, що поліція на його клопотання про надання інформації не відповідала.

До теми! На Сергія Стерненка напали 1 травня 2018 року. Тоді нападник вистрелив в область шиї активіста ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Наступного дня активіст сказав, що це "російські служби" або "замовлення з боку місцевої влади".

Стерненко про слова Венедіктової

Нещодавно генпрокурорка Венедіктова заявила, що бере на особистий контроль розслідування 3 замахів на активіста Стерненка. Тоді вона зазначала, що 3 кримінальні справи про замах на Стерненка об'єднали в одну і вже передали для розслідування в СБУ.

Не думаю, що вона це сказала, бо хоче справді щоб злочинці були покарані. Це, скоріше, спроба показати ілюзію балансу, що прокуратура не тільки переслідує мене, а й тих, хто на мене нападає. Та це лише окозамилювання. Бо реальність зовсім інша,

– зауважив активіст.

Коротко про Сергія Стерненка