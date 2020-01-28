Страхітливе життя офісного працівника в майбутньому: чому варто більше ходити

Сидячий спосіб життя – новий ворог, який завдає найбільшої шкоди для здоров’я людини. Щоб боротися з можливими небезпеками, які можуть виникнути внаслідок постійної сидячої роботи, варто привчити себе до простої звички – піших прогулянок щодня.

Науковці показали, як виглядатиме офісний працівник вже за 20 років.

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Неправильна постава, вигнута вперед шия, здутий живіт, опухлі ноги та зайва вага – це потворна воскова Ема. Вже в найближчому майбутньому такі клопоти зі здоров’ям матимуть 90% офісних працівників. А все тому, що мало рухаються.



Як виглядатиме офісний працівник в майбутньому

Сидячий спосіб життя – новий ворог, який завдає найбільшої шкоди для здоров’я людини. Те, що ще вчора викликало посмішку, сьогодні провокує в людському організмі незворотні процеси. Наприклад, десятигодинний робочий день в офісі призводить до розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. А 10 років в офісному кріслі збільшують ризик розвитку раку прямої кишки на 44%.

Як із цим боротися? Ходіть на здоров’я!

Бути пішоходом – новий корисний тренд. І корисний не лише для вас, а й для довкілля. А це особливо актуально для українців. Останні дослідження довели: в українських містах найбільшими забруднювачами повітря є не промислові відходи, а саме відпрацьовані гази від автомобілів.



Обирайте місця для прогулянок, де немає машин та інших забруднювачів повітря / фото Magda Ehlers, Pexels

Плюси піших прогулянок:

Піші прогулянки знижують зайву вагу.

А регулярні 20 хвилин щодня знижують ризик передчасної смерті на 30%.

Рух добре регулює обмін речовин та нормалізує рівень цукру в крові.

Щоб отримувати користь для здоров’я, достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Медики наголошують, інтенсивність ходьби така ж корисна як і кількість кроків.

І найголовніше – прогулянки підходять всім, і вони безкоштовні. Вам потрібне лише зручне взуття – і вперед по здоров’я.



Для ходьби варто обрати зручне взуття, а краще – кросівки / фото Daniel Reche, Pexels