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      Устрашающая жизнь офисного работника в будущем: почему стоит больше ходить

      Інститут просвіти 123 Читати новину українською

      Сидячий образ жизни – новый враг, который наносит наибольший вред для здоровья человека. Чтобы бороться с возможными опасностями, которые могут возникнуть вследствие постоянной сидячей работы, следует приучить себя к простой привычке – пешим прогулкам ежедневно.

      Ученые показали, как будет выглядеть офисный работник уже за 20 лет.

      К теме: Как преодолеть зависимость от соцсетей: полезные советы

      Неправильная осанка, изогнутая вперед шея, вздутый живот, опухшие ноги и лишний вес – это уродливая восковая Эмма. Уже в ближайшем будущем такие хлопоты со здоровьем будут у 90% офисных работников. А все потому, что мало двигаются.

      офісний працівник майбутнього
      Как будет выглядеть офисный работник в будущем

      Сидячий образ жизни – новый враг, который наносит наибольший вред для здоровья человека. То, что еще вчера вызывало улыбку, сегодня провоцирует в человеческом организме необратимые процессы. Например, десятичасовой рабочий день в офисе приводит к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. А 10 лет в офисном кресле увеличивают риск развития рака прямой кишки на 44%.

      Как с этим бороться? Ходите на здоровье!

      Быть пешеходом – новый полезный тренд. И полезный не только для вас, но и для окружающей среды. А это особенно актуально для украинцев. Последние исследования доказали: в украинских городах наибольшими загрязнителями воздуха являются не промышленные отходы, а именно отработанные газы от автомобилей.

      прогулянки
      Выбирайте места для прогулок, где нет машин и других загрязнителей воздуха / фото Magda Ehlers, Pexels

      Плюсы пеших прогулок:

      • Пешие прогулки снижают лишний вес.
      • А регулярные 20 минут ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 30%.
      • Движение хорошо регулирует обмен веществ и нормализует уровень сахара в крови.
      • Чтобы получать пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Медики отмечают, интенсивность ходьбы такая же полезная как и количество шагов.
      • И самое главное – прогулки подходят всем, и они бесплатные. Вам нужно только удобную обувь – и вперед за здоровьем.

      прогулянка
      Для ходьбы стоит выбрать удобную обувь, а лучше – кроссовки / фото Daniel Reche, Pexels

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Спорт Інститут просвіти
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