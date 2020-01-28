Устрашающая жизнь офисного работника в будущем: почему стоит больше ходить

Сидячий образ жизни – новый враг, который наносит наибольший вред для здоровья человека. Чтобы бороться с возможными опасностями, которые могут возникнуть вследствие постоянной сидячей работы, следует приучить себя к простой привычке – пешим прогулкам ежедневно.

Ученые показали, как будет выглядеть офисный работник уже за 20 лет.

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Неправильная осанка, изогнутая вперед шея, вздутый живот, опухшие ноги и лишний вес – это уродливая восковая Эмма. Уже в ближайшем будущем такие хлопоты со здоровьем будут у 90% офисных работников. А все потому, что мало двигаются.



Как будет выглядеть офисный работник в будущем

Сидячий образ жизни – новый враг, который наносит наибольший вред для здоровья человека. То, что еще вчера вызывало улыбку, сегодня провоцирует в человеческом организме необратимые процессы. Например, десятичасовой рабочий день в офисе приводит к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. А 10 лет в офисном кресле увеличивают риск развития рака прямой кишки на 44%.

Как с этим бороться? Ходите на здоровье!

Быть пешеходом – новый полезный тренд. И полезный не только для вас, но и для окружающей среды. А это особенно актуально для украинцев. Последние исследования доказали: в украинских городах наибольшими загрязнителями воздуха являются не промышленные отходы, а именно отработанные газы от автомобилей.



Выбирайте места для прогулок, где нет машин и других загрязнителей воздуха / фото Magda Ehlers, Pexels

Плюсы пеших прогулок:

Пешие прогулки снижают лишний вес.

А регулярные 20 минут ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 30%.

Движение хорошо регулирует обмен веществ и нормализует уровень сахара в крови.

Чтобы получать пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Медики отмечают, интенсивность ходьбы такая же полезная как и количество шагов.

И самое главное – прогулки подходят всем, и они бесплатные. Вам нужно только удобную обувь – и вперед за здоровьем.



Для ходьбы стоит выбрать удобную обувь, а лучше – кроссовки / фото Daniel Reche, Pexels