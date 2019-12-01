Стріляли в депутата Соболєва та вбили його сина: Ірина Білик – хрещена загиблої дитини

Співачка Ірина Білик заявила, що вона є хрещено мамою маленького Олександра, який загинув внаслідок обстрілу Range Rover у центрі Києва. У машині також перебував депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв.

Переживаннями від трагедії Білик поділилися на своїй фейсбук-сторінці.

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Не можу сидіти та робити вигляд, що нічого не сталося ... Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є... Навіщо все в цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток ... в центрі улюбленого міста. Мій маленький Ангелику, Сашенько. Вибач цим дорослим нелюдам з їхню жорстокість,

– зазначила співачка.

Також Ірина Білик побажала сім’ї Вячеслава Соболєва, який також постраждав унаслідок стрілянини, сил все це пережити.

Що відомо про вбивство дитини Соболєва

3-річний Олександр загинув внаслідок стрілянини, що сталася надвечір 1 грудня у самісінькому центрі Києва – на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Щодо самого Соболєва, то він лише, імовірно, постраждав. Зокрема, на його одязі та тілі можна було помітити краплі крові. Крім того, на передньому склі машини можна було помітити сліди пострілів – розміщуються вони з водійського боку.

Через стрілянину поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

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