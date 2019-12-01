03:07
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Стріляли в депутата Соболєва та вбили його сина: Ірина Білик – хрещена загиблої дитини

      12599 Читать новость на русском
      Обстріляли авто депутата Соболєва в Києві: Білик – хрещена його вбитої дитини / Фейбус Ірини Білик

      Співачка Ірина Білик заявила, що вона є хрещено мамою маленького Олександра, який загинув внаслідок обстрілу Range Rover у центрі Києва. У машині також перебував депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв.

      Переживаннями від трагедії Білик поділилися на своїй фейсбук-сторінці.

      Радимо ознайомитися! Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві

      Не можу сидіти та робити вигляд, що нічого не сталося ... Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є... Навіщо все в цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток ... в центрі улюбленого міста. Мій маленький Ангелику, Сашенько. Вибач цим дорослим нелюдам з їхню жорстокість,
      – зазначила співачка.

      Також Ірина Білик побажала сім’ї Вячеслава Соболєва, який також постраждав унаслідок стрілянини, сил все це пережити.

      Що відомо про вбивство дитини Соболєва

      3-річний Олександр загинув внаслідок стрілянини, що сталася надвечір 1 грудня у самісінькому центрі Києва – на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

      Щодо самого Соболєва, то він лише, імовірно, постраждав. Зокрема, на його одязі та тілі можна було помітити краплі крові. Крім того, на передньому склі машини можна було помітити сліди пострілів – розміщуються вони з водійського боку.

      Через стрілянину поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

      Читайте більше! Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо

      Дивіться включення 24 каналу з місця стрілянини в Києві, де загинув син депутата Соболєва 

       

      Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві
      1 грудня
      15616
      Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Ірина Білик Стрілянина в Києві, загинула дитина Соболєва Стрілянина Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 1 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:10 Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві
      Андрій Шляхтін 14021
      1 грудня , 22:20 Головні новини 1 грудня: вбивство сина депутата Соболєва у Києві, втрати на Донбасі
      Северин Трач 2336
      1 грудня , 22:01 Макрон перейшов на темну сторону, слабкі позиції Путіна та загадковість Зеленського: блоги тижня
      Блоги тижня 1118
      1 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска
      Северин Трач 2114
      1 грудня , 19:30 За що штрафують водіїв у Києві та скандальна історія в родині священника – відео тижня
      Марія Лелека 844
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук