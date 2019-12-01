Стреляли в депутата Соболева и убили его сына: Ирина Билык – крестная мать погибшего ребенка

Певица Ирина Билык заявила, что она крестная мамой маленького Александра, который погиб в результате обстрела Range Rover в центре Киева. В машине также находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Переживаниями от трагедии Билык поделились на своей странице в фейсбук.

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Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребенок, замечательный малыш, крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, детей... в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька. Прости этим взрослым извергам их жестокость,

– отметила певица.

Также Ирина Билык пожелала семье Вячеслава Соболева, который также пострадал в результате стрельбы, сил все это пережить.

Что известно об убийстве ребенка Соболева

3-летний Александр погиб в результате стрельбы, которая произошла вечером 1 декабря в самом центре Киева – на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Что касается самого Соболева, то он, вероятно, лишь пострадал. В частности, на его одежде и теле можно было заметить капли крови. Кроме того, на переднем стекле машины можно было заметить следы выстрелов – размещаются они с водительской стороны.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

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Смотрите включение 24 канала с места стрельбы в Киеве, где погиб сын депутата Соболева