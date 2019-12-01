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      Стреляли в депутата Соболева и убили его сына: Ирина Билык – крестная мать погибшего ребенка

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      Обстреляли авто депутата Соболева в Киеве: Билык – крестная его убитого ребенка / Фейсбук Ирины Билык

      Певица Ирина Билык заявила, что она крестная мамой маленького Александра, который погиб в результате обстрела Range Rover в центре Киева. В машине также находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

      Переживаниями от трагедии Билык поделились на своей странице в фейсбук.

      Советуем ознакомиться! Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве

      Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребенок, замечательный малыш, крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, детей... в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька. Прости этим взрослым извергам их жестокость,
      – отметила певица.

      Также Ирина Билык пожелала семье Вячеслава Соболева, который также пострадал в результате стрельбы, сил все это пережить.

      Что известно об убийстве ребенка Соболева

      3-летний Александр погиб в результате стрельбы, которая произошла вечером 1 декабря в самом центре Киева – на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

      Что касается самого Соболева, то он, вероятно, лишь пострадал. В частности, на его одежде и теле можно было заметить капли крови. Кроме того, на переднем стекле машины можно было заметить следы выстрелов – размещаются они с водительской стороны.

      Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

      Читайте больше! Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка: все, что известно

      Смотрите включение 24 канала с места стрельбы в Киеве, где погиб сын депутата Соболева

       

      В центре Киева обстреляли элитный черный джип депутата Соболева: убили ребенка – видео
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      Теги: Ирина Билык Новости LifeStyle LifeStyle Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Жертвы Стрельба Стрельба в центре Киева, погиб ребенок Соболева Новости Украины
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