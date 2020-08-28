Поліція оголосила підозру 14 нападникам, які розстріляли автобус з представниками ОПЗЖ ввечері 27 серпня. Ще 35 ймовірних причетних осіб наразі перевіряють.

Такою інформацією під час пресконференції 28 серпня поділився керівник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, повідомляє 24 канал.

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Які підозри висунули нападникам

Сокуренко пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею "замах на вбивство", іншим – інкримінується "хуліганство".

За його словами, встановлено особи ще п'ятьох учасників нападу. Цих людей допитують слідчі.

Не всі вчиняли замах на вбивство, ми бачили ті знімки, ви бачили, хтось просто когось штовхав, а хтось кидав коктейлі Молотова в автобус,

– сказав Сокуренко.

Водночас у поліції кажуть, що мають прізвища та адреси ще 35 громадян, які можуть бути причетні до злочину.

Нові деталі затримання

Також Сокуренко повідомив подробиці затримання 14 осіб, які їхали двома машинами. У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.

Поблизу Краснограда одну із машин з нападниками зупинили. Вони встигли повідомити про це іншу групу, яка пересувалась на Volkswagen. Ті з'їхали з траси на Дніпро і поїхали сільськими дорогами, але в селі Наталине їх таки затримали.

Розстріл автобуса під Харковом: що треба знати

Ввечері 27 серпня на Харківщині обстріляли автобус, в якому їхали члени організації "Патріоти – за життя". В результаті атаки постраждали четверо людей. Вони зараз перебувають у лікарні.

Нападники спочатку перекрили автомобілем Mitsubishi рух автобуса, а тоді почали обстріл. Після чого почали витягати чоловіків з автобуса та бити їх посеред траси.

Першим про інцидент повідомив голова організації та нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він переконував, що напад скоїли представники "Нацкорпусу".

Натомість у "Нацкорпусі" заперечили свою причетність і назвали Киву психопатом.

14 нападників затримали того ж вечора на Харківщині.

На конфлікт відреагували глава МВС Арсен Аваков та президент Володимир Зеленський. Аваков, зокрема, пригрозив неназваним політикам і запевнив, що усі винні в стрілянині будуть покарані. Водночас глава держави закликав правоохоронців не допустити повернення в Україні "лихих 90-их".

Дивіться відео нападу на автобус з представниками ОПЗЖ: