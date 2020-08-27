Президент України Володимир Зеленський відреагував на розстріл автобуса на Харківщині 27 серпня. Він похвалив правоохоронців за швидке затримання нападників. Водночас закликав силовиків посилити безпеку на вулицях країни і не допускати кривавих розбірок.

Володимир Зеленський прокоментував інцидент на своїй фейсбук-сторінці. Президент наголосив, що нинішня реакція та ефективність поліція має стати нормою і подякував правоохоронцям. До теми Кривава стрілянина під Харковом: нападників знайшли і затримали – фото, відео Реакція Зеленського на стрілянину під Харковом Зеленський наголосив, що належність до політичних сил, чи прихильність до різних ідеологій, віросповідань і поглядів не повинні бути виправданням злочинів.

За його словами, саме безкарність породжує вседозволеність. Тому розслідування таких справ повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись буквою закону, а не політичною кон’юнктурою.

Він також зазначив, що правоохоронці зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими важлива. Водночас він закликав силовиків не забувати про безпеку на вулицях. Ми десятиріччями слухали гасло "Закон – один для всіх". Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання,

– закликав президент. Розстріл автобуса під Харковом: головне Ввечері 27 серпня на трасі Київ – Харків біля Люботина невідомі розстріляли автобус з членами організації "Патріоти – За життя" . Інформацію першим оприлюднив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який стверджував, що напад скоїли начебто представники "Нацкорпусу".

. Інформацію першим оприлюднив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який стверджував, що напад скоїли начебто представники "Нацкорпусу". Спочатку невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes і змусили його зупинитись. З легковика вийшли декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус. Після цього зловмисники втекли на своєму автомобілі. Побиття тривало прямо посеред дороги – на очах інших водіїв. Нападники били скло в транспортному засобі, а також спробували його спалити.

– на очах інших водіїв. Нападники били скло в транспортному засобі, а також спробували його спалити. В результаті нападу на автобус поранення з травматичної зброї травми отримали четверо чоловіків. Один із них отримав черепно-мозкову травму . Загиблих немає.

. Загиблих немає. Тим часом, в "Азові" та "Нацкорпусі" всі обвинувачення в свій бік заперечують і кажуть, що не причетні до інциденту. Натомість націоналісти назвали Киву психічно хворою людиною.

і кажуть, що не причетні до інциденту. Натомість націоналісти назвали Киву психічно хворою людиною. Доволі швидко правоохоронці затримали 14 нападників та автомобіль , на якому ті пересувались. Їх спіймали затримали у Красноградському районі Харківщини.

, на якому ті пересувались. Їх спіймали затримали у Красноградському районі Харківщини. Глава МВС Арсен Аваков та його заступник Антон Геращенко запевнили, що винних покарають. При цьому Аваков пригрозив політикам, які можуть бути причетними до організації стрілянини.

За фактом стрілянини в поліції відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Дивіться відео нападу: