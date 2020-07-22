У чиказькому мікрорайоні Грешем трапилась стрілянина під час похорону. Поранення отримали 14 людей.

Як повідомило NBC Chicago з посиланням на поліцію міста, інцидент стався 21 липня приблизно о 18:30.

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Правоохоронці Чикаго повідомили, що внаслідок масової стрілянини було поранено 14 людей – усі дорослі. Їх доставили до п'яти різних лікарень. Стан здоров'я потерпілих поки невідомий.

Деталі стрілянини

Як повідомили у виданні, стрілянина сталася під час похоронної церемонії. Правоохоронці припускають, що жертвами могли стати не лише люди, які там перебували, а й звичайні перехожі.

Свідки події розповіли, що вогонь відкрила невідома особа з чорного автомобіля. Також зазначили, що деякі люди, які прийшли на похорон, також мали при собі зброю. Вони почали стріляти у відповідь.

Все, що ми бачили, – це просто тіла, що лежать скрізь. Стріляли всюди. Ноги, живіт, спина, всюди. Ми думали, що тут війна,

– розповіла Арніта Гедер, яка була свідком стрілянини.

Автівка з нападником врізалася в перешкоду. Відомо наразі про одну арештовану особу. Наразі мотиви нападу невідомі, на місці працюють слідчі.