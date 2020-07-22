В чикагском микрорайоне Грешем случилась стрельба во время похорон. Ранения получили 14 человек.

Как сообщил NBC Chicago со ссылкой на полицию города, инцидент произошел 21 июля около 18:30.

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Правоохранители Чикаго сообщили, что в результате массовой стрельбы были ранены 14 человек – все взрослые. Их доставили в пять различных больниц. Состояние здоровья пострадавших пока неизвестно.

Детали стрельбы

Как сообщили в издании, стрельба произошла во время похоронной церемонии. Правоохранители предполагают, что жертвами могли стать не только люди, которые там находились, но и обычные прохожие.

Свидетели происшествия рассказали, что огонь открыл неизвестный из черного автомобиля. Также отметили, что некоторые люди, которые пришли на похороны, также имели при себе оружие. Они начали стрелять в ответ.

Все, что мы видели, – это просто тела, лежащие везде. Стреляли повсюду. Ноги, живот, спина, везде. Мы думали, что здесь война,

– рассказала Арнита Хедер, которая была свидетелем стрельбы.

Автомобиль с нападающим врезался в препятствие. Известно пока об одном арестованном лице. Сейчас мотивы нападения неизвестны, на месте работают следователи.