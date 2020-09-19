В Американському місті Рочестер, що в штаті Нью-Йорк невідомий 19 вересня влаштував стрілянину по людях, які розважалися на вечірці біля приватного будинку. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше двоє людей, ще 14 отримали вогнепальні поранення.

Стрілянина розпочалася через пів години після півночі 19 вересня. Наразі немає інформації про якісь затримання в цій справі, повідомляє BNO News.

До слова Стрілянина в Одесі між СБУшниками та вихідцями з Кавказу: є поранені – фото, відео 18+

Відомо, що всього на вечірці зібралися понад 100 людей. Коли перші оперативники приїхали на місце стрілянини, то застали людей, що в паніці втікали з місця інциденту.

На самому місці вечірки правоохоронці знайшли перших двох жертв. Це чоловік і жінка, яким орієнтовно 18 – 22 роки. Також на подвір'ї, де сталася стрілянина, були важкопоранені, що не могли самотужки пересуватися.



Стрілянина в Рочестері на вечірці / фото GSL Show

У поліції також розповіли, що до повідомлення про стрілянину нічого не знали про несакціоновану вечірку. Водночас там зазначають, що поки рано говорити, чи стрілок діяв самостійно.

Heartbreaking. Friends and family just arrived at the north side of the scene. You can hear the anguish. #roc @DandC pic.twitter.com/WHEnI0peVE — Will Cleveland (@WillCleveland13) September 19, 2020

Another RPD technician van just arrived too. pic.twitter.com/WkVHEEdvNT — Will Cleveland (@WillCleveland13) September 19, 2020

Рочестер у штаті Нью-Йорк: карта