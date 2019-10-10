Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки

Безкоштовна освіта, медицина, пільги — частина звичного уявлення про світ, в якому все оплачує держава. Насправді, єдиним джерелом "державних коштів" є гроші платників податків. Усе, що отримує кожен українець ніби безкоштовно, чи як ще кажуть, коштом держави, оплачується з наших внесків.

Саме на дрібних внесках з гаманців мільйонів українців тримається система державних фінансів. Ці гроші фактично утримують державний апарат, за них оплачують закупівлі та сплачують рахунки за усіма соціальними зобов'язаннями.

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Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки. Частково тому вони майже не підозрюють або не розуміють у повній мірі, що наповнення державного бюджету має чітке джерело, яке залежить від них самих, пише на свой сторінці у Facebook Уляна Супрну.

Ілюзія менших податків створюється завдяки тому, що більшість українців не сплачують їх самостійно – часто ці збори перераховують не безпосередньо вони, а їхні роботодавці. Водночас ми всі, без жодного виключення, віддаємо частину заробленого з кожної зарплати, покупок чи отриманої послуги. Але не кожен про це знає.

Почитайте докладне пояснення чому поняття безкоштовно не існує, та як українці сплачують податки, в статті VoxUkraine. Ця система стосується усіх сфер життя, зокрема медицини.

Обіцянка псевдобезкоштовної медицини – одне з "цінних" надбань, що залишилися нам у спадок від совєцької системи. По суті жодних гарантій та реально безоплатних медичних послуг, лише декларативне проголошення здоров'я громадянина найвищою цінністю держави. Так фінансувалася медицина до початку трансформації системи.

Наразі кожен пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, отримує гарантований реальний перелік послуг безоплатно на рівні сімейної медицини. Вичерпний перелік таких послуг тут.

Також триває підготовка до запуску трансформації та нового принципу фінансування на рівні спеціалізованої допомоги. Українці отримуватимуть чіткий перелік медичних послуг передбачений програмою медичних гарантій.

Це відбуватиметься на всіх рівнях медичної допомоги – первинній, спеціалізованій амбулаторній і спеціалізованій стаціонарній, екстреній, паліативній і реабілітації. Чіткий перелік послуг, які передбачатиме програма медичних гарантій, стане відомий, коли Верховна Рада ухвалить бюджет на 2020 рік. Ці послуги медичним закладам буде оплачувати не пацієнт з власної кишені, а Національна служба здоров'я України. Звісно, з коштів платників податків.

Жодна країна у світі не може 100% оплатити всі послуги абсолютно всім громадян. Саме тому формують перелік послуг, вартість яких гарантовано покриває держава. Ми також аналізуємо наші ресурси і робимо економічно виважений безоплатний пакет, який пацієнти отримують гарантовано.

На все понад пакет допускаються доплати та співоплати, які не є катастрофічними для найменш забезпечених верств населення. Наявність такого механізму – один зі шляхів не лише збільшення доступності та якості медичних послуг, але й можливість для лікарень розвиватися, підвищити зарплати медичним працівникам та виділити кошти на навчання і розвиток персоналу.

Бути обізнаними та пильнувати, як саме витрачаються ваші податки – звичка здорової людини.

Автор: Уляна Супрун

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