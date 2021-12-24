Де зафіксували найбільше випадків
Найбільше випадків зафіксували у США – 267 269 випадків, далі йдуть Британія – 119 789 та Франція – 91 608. Крім того, в Іспанії - 72 912 заражень, в Італії – 44 595. За добу у світі померло 6 562 людини від коронавірусу.
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Ситуація в Україні
В Україні за 22 грудня зафіксували 7 312 хворих, цей показник розмістив країну на 20 місці у світі між Ірландією та Південною Кореєю. У Європі Україна на 13 місці. За показником смертності – на 6 місці у світі і на 4 в Європі.
Які обмеження ввели у світі
- Німеччина та Португалія оголосили про обмеження та жорсткіші заходи щодо соціального дистанціювання після Різдва. Будуть заборонені приватні збори понад десяти осіб, а нічні клуби закриються. З цього дня футбольні матчі також будуть проводитись без глядачів.
- Фінляндія, Швеція та Нідерланди обмежують різдвяні посиденьки у кафе.
- У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.
- Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.
- Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди