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      "Свято посмішок і щастя": російський ведучий телемосту Україна – Росія звернувся до Зеленського

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      Андрій Малахов
      Андрій Малахов / Tatler

      Відомий російський телеведучий Андрій Малахов, який мав з російського боку вести телеміст між телеканалами NewsOne і "Росія 24", переконує, що нічого поганому у цьому скандальному проекті немає. Крім того, з вищезазначеного питання він звернувся до Президента України Володимира Зеленського.

      Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?

      Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" заявили про проведення спільного телемосту під назвою "Надо поговорить", який заплановано було п'ятницю, 12 липня. Анонс проект у ефірі у ефірі останнього один із найвідоміших пропагандистів Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

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      Така ініціатива неабияк обурила українців. Жорстоко її розкритикував і офіційний Київ, зокрема своє невдоволення висловив президент Володимир Зеленський. Крім того, генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати цей телеміст "Надо поговорить". Такий крок представники мовника пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій. Однак на ВДТРК все ж його планують провести. Так, пропагандисти запросили російських і українських учасників уже скасованого телемосту в студію телеканалу "Росія 1" 12 липня.

      У своєму відеозверненні Малахов назвав телеміст "Надо поговорить" "історичним і гуманітарним". Крім того, він переконує, що не міг уявити, чим завершиться цей телеміст, а саме нібито "погрозами" у бік журналістів телеканалу NewsOne, а також членів їхніх сімей.

      Я хочу звернутися до президента Володимира Зеленського як до гаранта Конституції. Ви повинні зробити все можливе, аби "слуги народу", журналісти, четверта влада, а також члени їхніх сімей не постраждали,
      – наголосив Малахов.

      За словами ведучого, працюючи на цьому "історичному телемості", він хотів лише "показати та розповісти людям, що ми читали, що ми слухали, що ми дивилися, що ми носили, що ми їли ці п'ять років, коли ми не спілкуємося між собою".

      "Ви знаєте, я є далеким від політики. Все, що ми хотіли, – це зробити свято посмішок і щастя", – підсумував Малахов.

      Тим часом, бойовики не припиняють завдавати удару по українських позиціях: багато поранених

      До слова, міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зауважив, що телеміст між Україною та Росією є можливим, але лише за умови, що українська студія буде розміщуватися у визволеному Сімферополі, а президент Росії Володимир Путін даватиме коментарі з суду у Гаазі.

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      Теги: Новини України Телеміст Newsone і Росія24 Медіа Україна – Росія Новини Росії Новини політики ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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