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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Коли відбудеться телеміст Україна – Росія: Садовий назвав умову

      361 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий вважає, що телеміст між Україною та Росією варто проводити лише тоді, коли окуповані українські території буде звільнено, а президент Росії Володимир Путін відповість за свої злочини проти України.

      Як зауважив політик у ефірі програми "Свобода слова", він допускає імовірності проведення такого телемосту, але лише за однієї умови.

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      Коли українська студія буде розміщуватися у визволеному Сімферополі. А Путін буде давати коментарі з Гааги, з суду (у Гаазі розташовуються Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд – 24 канал),
      – наголосив Садовий. 

      Крім того, він звернувся до "Опозиційного блоку", зауваживши, що ця політсила дуже часто говорить про мир.

      "Всі хочуть миру! Але чи погоджуєтесь ви з тим, що мир буде тоді, коли окуповані території – Луганськ, Донецьк і Крим – будуть українськими та під українським контролем? Ось тоді буде мир", – констатував Садовий.

      На переконання політичного експерта Петра Олещука, скандал навколо телемосту "Надо поговорить", який мали намір організувати телеканали NewsOne (з боку України, де-факто належить куму Путіна Медведчуку) та "Росія 24" (з боку РФ, входить до державного мовного холдингу ВДТРК) – типова передвиборча провокація. Він додає, що від цієї ситуації виграли кілька політичних сил.

      Бенефіціарами цієї ситуації стали "Опозиційна платформа – За життя!" та "Європейська Солідарність". Частково ВО "Свобода", яка провела багато акцій. Це прекрасна можливість для "Свободи" нагадати, що вони проти реваншу проросійських сил,
      – вважає Олещук.

      До речі, між Порошенком і Медведчуком був пакт про ненапад на телеканалах, – експертка

      Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?

      Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проекту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України). 

      Така ініціатива неабияк обурила українців. Жорстоко її розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили:

      Крім того, генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій. Однак на ВДТРК від ідеї не відмовилися та запросили російських і українських учасників уже скасованого телемосту в студію телеканалу "Росія 1" 12 липня.

      як розгорталися останні події навколо телемосту Newsone і "росія 24":
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      Теги: Новини України Новини політики Телеміст Newsone і Росія24 Україна – Росія Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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