Це відкриття вказує на те, що такі палиці потенційно могли використовуватися не лише для полювання на великих ссавців, але й для полювання на птахів або менших тварин у період нижнього палеоліту.

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Де знайшли спис

Розташована на півночі сучасної Німеччини, місцевість навколо Шьонінгена відома своїми багатими палеонтологічними та археологічними знахідками. У міжльодовикові періоди тут було озеро, яке приваблювало як тварин, так і давні людські популяції. Докази проживання людей на території Шеннінгена датуються періодом, що охоплює 337 000-300 000 років тому. Попри багаторічні розкопки, на цій території не було знайдено жодних решток вимерлих гомінінів.

Слава Шенінгену в першу чергу пов'язана з надзвичайно добре збереженими дерев'яними артефактами періоду нижнього палеоліту, рідкісними в археологічному відношенні. Серед знахідок – дев'ять метальних списів з ялини, один з сосни, а також один колючий спис і дві палиці, загострені з обох кінців. Вважається, що ці артефакти були виготовлені гейдельберзькими людьми (Homo heidelbergensis) близько 300 000 років тому.

Древня метальна зброя

У нещодавно опублікованій статті Аннеміке Мілкс з Університету Редінга разом з колегами з Великої Британії та Німеччини представила результати дослідження одного з таких артефактів – палиці, загостреної з обох кінців, знайденої в Шенінгені ще в 1994 році. Використовуючи сучасні неруйнівні методи, вчені мали на меті визначити призначення та використання предмета.

Хоча переважає гіпотеза, що артефакт слугував метальною палицею, дослідники вивчили альтернативні можливості, зокрема його потенційне використання як короткої колючо-ріжучої зброї, копалки, інструменту для зняття кори або навіть дитячого списа.

Деталі відкриття

Знайдений об'єкт являє собою злегка вигнуту палицю довжиною 77,2 сантиметра з максимальною товщиною 2,5 сантиметра. Хоча сьогодні вона існує у двох частинах, археологи спочатку виявили її як єдине ціле. Аналіз показав, що стародавні люди виготовили предмет з ялинової гілки, хоча дані палеоботаніків свідчать про те, що ці дерева не ростуть поблизу стародавнього озера, що означає, що сировина, ймовірно, була отримана з іншого місця.

Інтригує те, що стародавній майстер ретельно зняв кору, усунув сучки, надав палиці форму та обтесав обидва кінці кам'яними інструментами. На деревині немає помітних тріщин, що свідчить про належне висихання матеріалу. На обох кінцях спостерігалися потенційні сліди загартування або обробки такими речовинами, як жир або віск, хоча залишається неясним, чи були вони частиною первісного процесу виготовлення, чи залишками пізнішого використання. Крім того, артефакт мав додаткові ознаки полірування.



Оброблена палиця могла бути древньою зброєю / Фото PLoS ONE, 2023

Хоча на поверхні палиці не було виявлено видимих пошкоджень від використання, певні сліди вказували на те, що предмет перебував у користуванні протягом тривалого періоду. Примітно, що не було подряпин, які можна було б очікувати від використання палиці як копалки або інструменту для зняття кори. Археологи припускають, що артефакт, швидше за все, загубився на березі озера під час використання за призначенням, а не був навмисно викинутий у давнину.

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Це нове розуміння давніх мисливських практик дає захоплююче уявлення про винахідливість і пристосованість ранніх людських суспільств, ще більше збагачуючи розуміння нашого далекого минулого. Артефакт зі Шеннінгена і надалі залишатиметься центром досліджень, пропонуючи цінні підказки про винахідливість і здібності наших предків понад 300 000 років тому.