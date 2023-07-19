Про знахідки розповів на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Тараненко, завідувач сектору археології Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Розкопки виявили виразний археологічний шар княжої доби, що переконливо свідчить про наявність на цьому місці скляної майстерні в XI-XII століттях.

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Тараненко зауважив, що це відкриття не було зовсім несподіваним, оскільки про існування майстерні було відомо і раніше. Однак фактичне виявлення артефактів ще більше підтверджує її історичну значимість і наближає науковців до розуміння тонкощів виробництва скла у той період.

Фото знахідок

Археолог також поділився фотографіями, що демонструють інші знахідки з цього місця. Серед них керамічна люлька, датована 17-м століттям, яка дає змогу зазирнути у звичаї та звичаї колишніх мешканців.



Керамічна люлька / Фото Сергій Тараненко

Важливо! Києво-Печерська лавра, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вже давно є предметом захоплення для археологів, істориків та відвідувачів. Останні розкопки лише поглибили інтригу навколо монастиря, оскільки вони продовжують давати безцінну інформацію про минуле.



Інші знахідки / Фото Сергій Тараненко

А тим часом Археологи знайшли одні з найбільших кам'яних знарядь праці, створених у палеоліті

Знайдені артефакти будуть дбайливо зберігатися і вивчатися, щоб розгадати їхні таємниці, надаючи історикам більш чітку картину Київської Русі. Значення цих відкриттів важко переоцінити, оскільки вони роблять свій внесок у розповідь про багату культурну спадщину України.