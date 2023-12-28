Як це працює

Інтегрувавши "електронний ґрунт" у структуру, де росте розсада, дослідники виявили, що надсилання електричних сигналів через нього змусило рослини рости в середньому на 50 відсотків швидше. eSoil складається з органічних речовин, змішаних з провідним полімером під назвою PEDOT, який можна знайти в таких речах, як датчики та OLED-дисплеї.

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Елені Ставрініду, керівниця дослідження, розповіла, що провідність ґрунту необхідна для стимуляції коріння рослин. У цьому дослідженні вчені вивчали вплив надсилання сигналів на проростки ячменю протягом 15 днів перед тим, як зібрати їх для аналізу. За словами вченої, подача напруги всього 0,5 Вольта на eSoil електрично стимулює коріння. Це, своєю чергою, призвело до рекордного збільшення біомаси електростимульованих рослин у порівнянні з нестимульованими.

Вплив на проростки ячменю був описаний як "стійкий" і "перехідний". Ставрініду розповіла, що азот, одна з основних поживних речовин, що беруть участь у рості рослин, перероблявся більш ефективно завдяки стимуляції.

Ми виявили, що стимульовані рослини можуть переробляти поживні речовини більш ефективно, однак ми не розуміємо, як стимуляція впливає на цей процес,

– каже дослідниця, додаючи, що причина, яка стоїть за процесом росту, буде в центрі уваги майбутніх досліджень.

Хоча гідропоніка в основному використовується для вирощування листової зелені та деяких овочів, таких як огірки та помідори, eSoil може запропонувати рішення для створення нових способів підвищення врожайності сільськогосподарських культур у комерційних умовах, особливо в місцях, де умови навколишнього середовища впливають на ріст рослин.

Дослідження підкреслює, що ця технологія може звести до мінімуму використання добрив у сільському господарстві й прискорити отримання врожаю, таким чином дозволяючи збирати більше плодів за той самий час.

Крім підвищення врожайності, впровадження eSoil на гідропонних фермах може зробити їх більш енергоощадними. Хоча традиційні гідропонні ферми використовують менше води, вони потребують більше енергії для роботи. Нова технологія eSoil споживає дуже мало енергії в діапазоні мікроватів.