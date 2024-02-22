Що відбувається між двома країнами

Філіппінське Бюро рибальства та водних ресурсів (BFAR), яке висунуло звинувачення в суботу, заявило, що збитки від китайських суден можуть перевищити 17,8 мільйона доларів. "Ці китайські рибалки використовують ціанід. Вони навмисно знищують Бахо де Масінлок [іспанська назва, яку використовують корінні жителі], щоб перешкодити філіппінським рибальським суднам ловити рибу в цьому районі", – заявив речник BFAR Назаріо Брігера під час пресконференції.

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Філіппінська берегова охорона не впевнена, хто несе відповідальність за використання ціаніду в цьому районі.

У нас немає жодних наукових досліджень чи доказів, які б свідчили про те, що риболовля з використанням ціаніду в Бахо де Масінлок може бути приписана китайським чи в'єтнамським рибалкам,

– каже Джей Тарріела з берегової охорони Філіппін.

Мілина Скарборо – це атол, розташований приблизно за 200 кілометрів від Філіппін, який забезпечує 385 300 людей їжею та грошима від 275 520 метричних тонн риби, що виловлюється там щороку.

Найцікавіше в цій історії те, що філіппінські рибалки раніше й самі використовували ціанід як метод риболовлі. Він дозволяє оглушити або вбити рибу, щоб отримати легкий щоденний улов, але цей метод також руйнує коралові рифи, які перебувають під загрозою зникнення на Філіппінах через цей руйнівний метод риболовлі, а також через зміни клімату. На кожну живу рибину, виловлену за допомогою ціаніду, знищується квадратний метр рифу, підрахували вчені з Міжнародного альянсу морського життя для Фонду дикої природи Wold Wildlife Fund. Тому країна припинила це робити, перейшовши на більш екологічні методи вилову. Але ті, хто досі це робить, судячи з усього, не надто зважають на будь-які наслідки.

Суперечка навколо мілини Скарборо триває вже багато років і, схоже, не збирається припинятись. Причина його перетворення на геополітичну гарячу точку полягає у двох факторах:

По-перше, атол багатий на водне життя і має великі рибні запаси.

По-друге, він має внутрішню лагуну, яка може укрити судна під час штормової погоди, що робить його ідеальною зупинкою для човнів.

Варто зазначити, що формулювання, які наразі використовують представники влади Філіппін та філіппінські ЗМІ, натякають на те, що Китай використовує ціанід, щоб "знищити Скарборо" і "все живе". Однак не схоже, що це цілеспрямована політика з боку уряду Китаю та свідомі спроби дійсно знищити все живе у цих водах, щоб, якщо вони не дістануться їм, то й нікому іншому теж. Імовірно, використання ціаніду є рішенням окремих безвідповідальних рибалок, які таким чином полегшують собі роботу.