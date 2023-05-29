Деталі історії

Інцидент стався, коли Вішвас насолоджувався відпочинком з друзями на березі сусідньої водойми. Прагнучи закарбувати момент, він спробував зробити селфі своїм новеньким флагманським телефоном Samsung. На жаль, він вислизнув з рук чоловіка і впав у воду.

Дивіться також Новенький OnePlus Nord 2T вибухнув в кишені чоловіка завдавши серйозних опіків

Спершу Вішвас звернувся до місцевих жителів з проханням допомогти в пошуках, але смартфон знайти так і не змогли, тож чиновник взяв ситуацію у свої руки.

Не розгубившись, Вішвас прийняв рішення відкачати воду зі ставка. І хоч ви можете поставити справедливе питання "Навіщо такі зусилля заради смартфона?", чиновник має пояснення. Він запевняє, що на пристрої зберігалися офіційні відомчі дані, які необхідно було дістати.



Раджеш Вішвас / Скриншот з відео The Indian Express

Протягом трьох днів насоси невтомно осушували ставок, в результаті чого було викачано понад 2 мільйони літрів води. Щоб уявити це в перспективі, кількості відкачаної води було б достатньо для зрошення 607 гектарів сільськогосподарських угідь. Нарешті, перед тим, як ставок був повністю спорожнений, знайти Samsung Galaxy S23 Ultra таки вдалося. На жаль, телефон зазнав непоправної шкоди від тривалого занурення і вийшов з ладу.

Закономірне завершення історії

Надзвичайні зусилля, яких доклав Вішвас, щоб дістати свій смартфон, викликали значний резонанс як з боку місцевої громади, так і з боку уряду. Індія, як одна з країн світу, що страждає від нестачі води, останніми роками переживає сильну спеку та посуху. Цей контекст посилив критику на адресу Вішваса, оскільки його дії розглядаються як вкрай безвідповідальні та марнотратні. Попри заяви чиновника про непридатність води для зрошення, його поведінка зустріла широке несхвалення.

Читайте на сайті ASUS випадково розкрила ціну флагманського Zenfone 10 з вражаючими характеристиками

Як наслідок, індійський уряд вжив заходів і звільнив Вішваса з посади. Це рішення наголошує на серйозності водної кризи і необхідність відповідального управління водними ресурсами. В умовах зростання населення і посилення екологічних викликів, як для приватних осіб, так і для урядовців вкрай важливо визначити пріоритети збереження і сталого використання водних ресурсів.