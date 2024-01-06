За даними компанії, чверть розчинних білків у деяких соєвих бобах виявилися свинячими після процедури. Як пише джерело, ці зусилля спрямовані на те, щоб допомогти позбутися згубної для довкілля звички, адже тваринні ферми є одними з найбільших метанових забрудників.

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Деталі експерименту

Замість повної та раптової заміни м'яса, каже гендиректор Moolec Гастон Паладіні, компанія сподівається запропонувати його виробникам спосіб зменшити свої витрати, додаючи альтернативи, такі як свиняча соя. Ці модифіковані боби, у порівнянні зі звичайними, мають більш рожевий відтінок і більш м'ясний смак.

Дослідження Moolec – лише одна з багатьох спроб перетворити рослинні інгредієнти на альтернативу м'ясу. Такі стартапи, як цей, намагаються переконати громадськість у своїх рослинних альтернативах, оскільки споживачі, як виявилося, не сприймають продукти, що мають такий самий смак і текстуру, як у справжнього м'яса, але ним не є. Однак, як завжди, тільки час покаже, чи потрапить новий продукт коли-небудь до наших тарілок.

Я особисто вважаю, що індустрія рослинних продуктів (саме альтернатив м'ясу, – прим. ред.) сповільнилася, тому що вартість, смак і аромат хороші, але недостатньо хороші. Рослинним компаніям все ще потрібно покращити смак і текстуру та знизити собівартість,

– каже Гастон Паладіні.

Moolec була виділена з іншої компанії під назвою Bioceres Crop Solutions, яка також працює над тим, щоб рослини гороху виробляли яловичий білок, а сафлор (крокіс) — молочні коагулянти.

Wired зазначає, що зараз соя, яку вирощує Mootec, не відповідає нормам ЄС та Великої Британії щодо ГМО. Але Паладіні залишається оптимістом. Він сподівається, що рано чи пізно людство "прийме науку".