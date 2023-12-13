Цей винахід, кажуть розробники, більш ніж вимушений, оскільки зміни клімату вже призвели до прискорення вітрів в атмосфері. Кількість зон турбулентності та їхня активність збільшилися на 55%, тому подальші повітряні перевезення навряд чи будуть комфортними.

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Як це працює

Ідея в тому, щоб винести датчики перепаду тиску повітря якомога далі перед літаком, щоб система встигла відреагувати на потрапляння до зони турбулентності до того, як у ній опиниться сам літаючий засіб. Для легкого одномісного літака підійшли штанги довжиною 2,65 метра на кожному крилі. Залежно від отриманого сигналу автоматика активує елементи управління літаком, щоб компенсувати вплив турбулентності.

Під час експериментальних польотів 2021 року технологія показала 62% ефективності. Під час руху на крейсерських швидкостях система встигала спрацювати за 0,1 секунди.

Відтоді технологію було доопрацьовано, і сьогодні, за твердженням її розробників, вона здатна згладити 80% усіх коливань.

Куди важливішим є економічний аспект — з таким обладнанням пілоти зможуть летіти без обходу потенційно небезпечних ділянок. І без ризику дискомфорту для пасажирів, а також можливого травматизму. Економія тільки на паливі складе від 10%, плюс ця технологія може бути адаптована для використання на безпілотниках. Передбачається, що комерційна версія для легких літаків з'явиться у 2024 році, для БПЛА — у 2026 році, а для всієї авіації — до 2030 року.

Демонстрація роботи технології придушення турбулентності: відео