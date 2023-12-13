Цей винахід, кажуть розробники, більш ніж вимушений, оскільки зміни клімату вже призвели до прискорення вітрів в атмосфері. Кількість зон турбулентності та їхня активність збільшилися на 55%, тому подальші повітряні перевезення навряд чи будуть комфортними.
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Як це працює
Ідея в тому, щоб винести датчики перепаду тиску повітря якомога далі перед літаком, щоб система встигла відреагувати на потрапляння до зони турбулентності до того, як у ній опиниться сам літаючий засіб. Для легкого одномісного літака підійшли штанги довжиною 2,65 метра на кожному крилі. Залежно від отриманого сигналу автоматика активує елементи управління літаком, щоб компенсувати вплив турбулентності.
- Під час експериментальних польотів 2021 року технологія показала 62% ефективності. Під час руху на крейсерських швидкостях система встигала спрацювати за 0,1 секунди.
- Відтоді технологію було доопрацьовано, і сьогодні, за твердженням її розробників, вона здатна згладити 80% усіх коливань.
Куди важливішим є економічний аспект — з таким обладнанням пілоти зможуть летіти без обходу потенційно небезпечних ділянок. І без ризику дискомфорту для пасажирів, а також можливого травматизму. Економія тільки на паливі складе від 10%, плюс ця технологія може бути адаптована для використання на безпілотниках. Передбачається, що комерційна версія для легких літаків з'явиться у 2024 році, для БПЛА — у 2026 році, а для всієї авіації — до 2030 року.
Демонстрація роботи технології придушення турбулентності: відео