Нагадаємо, що Meta ще у 2022 році була визнана на Росії екстремістською організацією, так само як її основні соцмережі. Однак такої ж долі уник WhatsApp та новий сервіс Threads. Країна блокує доступ до Facebook та Instagram, але не передбачає жодної відповідальності за їхнє використання, наприклад, з VPN.

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Що відомо

Як пише Politico, посилаючись на пропагандистів з ТАСС, Стоун "розшукується за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації". Зазначається, що у 2022 році так звані правоохоронні органи Росії порушили кримінальну справу про заклики до насильства і вбивств щодо росіян у зв'язку з діями співробітників Meta. Саме тоді прессекретар компанії Енді Стоун у соцмережі повідомив про тимчасове зняття компанією Meta на своїх платформах заборони на заклики до насильства щодо російських військових, назвавши це формою політичного самовираження. На жаль, така нечувана свобода слова у Facebook тривала недовго – через три дні компанія знову заборонила подібні висловлювання навіть на адресу російських терористів.

І хоча свято тривало недовго, зазначені дії, на думку слідчих, містять ознаки злочинів, передбачених статтями "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності" та "Сприяння терористичній діяльності".

Слідчий комітет Росії також проводить "оцінку" дій інших співробітників американської корпорації, але про кого мова, не відомо.

Зрозуміло, що всі ці дії не матимуть жодного реального значення для самого Стоуна та компанії Meta. Росія останні роки провадить одне за одним розслідування щодо діяльності різних західних компаній, щоб накладати на них штрафи. Так, компанія Google мусила оголосити про банкротство на Росії через те, що місцеві суди раз за разом штрафували її за "невидалення забороненої інформації". Попри те, що компанія вже пішла з ринку країни-терористки, вона не встигла вивести свої гроші – вони були заморожені й фактично вкрадені на користь державного бюджету Росії.