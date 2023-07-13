Як працює новий стандарт

Концепція використання світла замість радіохвиль вже давно відстоюється прихильниками Li-Fi, такими як pureLiFi, Fraunhofer HHI і Light Communications 802.11bb Task Group. Вони стверджують, що ця технологія забезпечить більш швидке, надійне і безпечне з'єднання порівняно з новітніми технологіями, такими як Wi-Fi і 5G. Очікується, що після прийняття цього нового стандарту такі системи будуть сумісні з альтернативами на основі Wi-Fi.

Дивіться також Інженери створили шумодав для стін і транспорту, який фільтрує 100% звуку

До переваг Li-Fi можна віднести не лише приголомшливу швидкість до 224 Гбайт/с, але й роботу в оптичному спектрі, що гарантує надійність, низьку затримку та вищий ступінь стійкості до перехоплення за певних умов.

Важливим недоліком є те, що світло Li-Fi не проникає крізь стіни, на відміну від сигналів Wi-Fi, що робить перехоплення сигналу практично неможливим за межами приміщення.

Перші розробки

З публікацією стандарту IEEE 802.11bb виробники тепер можуть з більшою впевненістю дивитися в майбутнє цієї технології і розширювати її застосування скрізь, де це дозволяють умови. Наприклад, компанія pureLiFi, одна з рушійних сил Li-Fi, вже розробила компактний модуль Light Antenna ONE для інтеграції в підключені пристрої. Цей мініатюрний елемент розміром всього 14,5 мм наразі пропонується виробникам оригінального обладнання для оцінки та тестування.

Що тепер буде з WI-FI

На думку експертів, прийняття стандарту не зробить Wi-Fi, 5G або навіть дротові мережі застарілими, оскільки дротові та радіотехнології продовжують мати ряд важливих переваг перед оптичною передачею даних. Наприклад, дані можна передавати на значно більші відстані і навіть через непрозорі об'єкти. Однак, деякі з цих переваг є також невід'ємними недоліками радіозв'язку.

Не пропустіть У фрагменті міжзоряного метеорита шукають сліди іншопланетні технології

Експерти передбачають, що широкий спектр пристроїв з підтримкою Li-Fi-модулів стане доступним у найближчому майбутньому, можливо, навіть до майбутньої виставки Mobile World Congress у лютому.