На відміну від типових LFBOT-процесів, виявлених з 2018 року, AT2022tsd спантеличило вчених тим, що не відповідає очікуваній схемі швидкого спалаху і подальшого швидкого згасання.

Читайте на сайті Далека наднова тимчасово знищила частину озонового шару Землі

Прозвана "Тасманійським дияволом", ця небесна аномалія кинула виклик загальноприйнятим нормам, спалахнувши щонайменше 14 разів протягом 120 днів з моменту свого першого виявлення. Кожен вибух, що тривав кілька хвилин, перевершував за яскравістю свого попередника.

Вперше помічена астрономами у вересні 2022 року, AT2022tsd стала об'єктом інтенсивного вивчення, оскільки вчені намагаються розгадати таємницю її надзвичайної поведінки. Найпоширеніша гіпотеза припускає, що Тасманійський Диявол може бути результатом невдалого спалаху наднової, коли зоря, приблизно в 20 разів масивніша за Сонце, колапсує в чорну діру або нейтронну зорю, не завершивши фази вибуху.

Крім того, ця подія може бути пов'язана з чорною дірою проміжної маси, яка поглинає зорю, або наслідком взаємодії з розпеченими зорями Вольфа-Райє.

Джефф Кук, співавтор дослідження з Технологічного університету Свінберна в Австралії, підкреслив безпрецедентний характер відкриття, заявивши: "Подія, подібна до цієї, ніколи раніше не спостерігалася. Вона розсуває межі фізики своїм екстремальним вивільненням енергії, а також своїми короткими спалахами". Кук підкреслив важливість розуміння швидких коливань яскравості, наголосивши, що швидкість спалахів дає важливе уявлення про розмір джерела енергії.

Читайте на сайті Запуск Starship відкладено на добу через заміну критично важливого компонента

Хоча Тасманійський Диявол залишається загадкою для астрономів, вони сподіваються використати це рідкісне явище для поглиблення свого розуміння зоряних життєвих циклів, зокрема, механізмів, що керують активністю зірок після їхньої смерті. Майбутні плани передбачають ретельне вивчення процесів, що викликають ці потужні спалахи світла, пропонуючи унікальну можливість розширити наші знання про небесні явища.