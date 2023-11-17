Нещодавній аналіз даних, зібраних під час космічної події, показав, що гамма-спалах був настільки потужним, що спричинив часткове виснаження верхніх шарів атмосфери Землі, особливо вплинувши на озоновий шар.

Дивіться також У Китаї розробили робота зі штучним інтелектом для видобутку кисню за межами Землі

П'єтро Убертіні, астроном з Національного інституту астрофізики в Римі, повідомив, що озоновий шар, відповідальний за захист планети від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, зазнав тимчасових порушень, але швидко відновився за лічені хвилини.

Хоча Убертіні запевнив, що в інциденті немає "нічого серйозного", він наголосив, що якби сплеск, викликаний надновою, відбувся ближче до Землі, наслідки могли б бути катастрофічними. Такі події відомі як найпотужніші вибухи у відомому Всесвіті, мають потенціал чинити значний вплив навіть на величезних міжзоряних відстанях.

Лише уявіть собі, за допомогою симуляцій вчені раніше припускали, що такий гамма-спалах в межах нашої галактики потенційно може знищити озоновий шар Землі на тривалий час, що призведе до руйнівного вимирання видів на планеті.

Нещодавнє дослідження є революційним, оскільки воно є першим доказом того, що далекі наднові зіштовхуються з електронами в іоносфері – області верхніх шарів атмосфери Землі на висоті приблизно від 80 до 600 кілометрів над поверхнею. Це зіткнення тимчасово обмежило здатність іоносфери поглинати шкідливе ультрафіолетове випромінювання Сонця, видаляючи залишки молекул азоту.

Читайте на сайті NASA на два тижні втратило зв'язок з усіма своїми марсоходами

Попри рідкість і віддаленість таких космічних явищ, наукова спільнота наголошує на важливості розуміння і готовності до рідкісних космічних загроз. Хоча подія 2022 року була описана як, ймовірно, найяскравіша з часів зародження людської цивілізації, експерти наголошують на необхідності постійної пильності та обізнаності щодо потенційних небесних небезпек, проводячи паралелі з широкою підтримкою громадськості превентивних заходів проти загрози астероїда-вбивці.