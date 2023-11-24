Менше роботи, більше відпочинку

Підприємець каже, що технології ніколи не замінять людину повністю, але вони можуть зробити триденний робочий тиждень реальністю. Таку заяву він зробив, коли на подкасті Тревора Ноа "Що тепер?" ведучий запитав про загрозу штучного інтелекту для робочих місць. Гейтс відповів, що одного дня може настати час, коли людям "не доведеться так багато працювати".

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Якщо ви врешті-решт отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, мабуть, буде добре",

– сказав Гейтс.

Він висловив припущення, що світ рано чи пізно зможе дійти до такої точки розвитку, в якій "машини вироблятимуть всю їжу і все інше", і людям не доведеться працювати п'ять днів на тиждень, щоб заробити на прожитковий мінімум.

Хоча штучний інтелект може принести певні позитивні зміни, Гейтс і раніше визнавав ризики, пов'язані зі зловживанням штучним інтелектом. У липні він опублікував у своєму блозі пост на 3000 слів про потенційний вплив ШІ. "Я не думаю, що вплив ШІ буде таким же драматичним, як промислова революція, але він, безумовно, буде настільки ж значним, як і поява персонального комп'ютера. Текстові редактори не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди. Роботодавці та працівники повинні були адаптуватися, і вони це зробили".

Гейтс — не єдиний підприємець, який передбачив скорочення робочого тижня. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон в інтерв'ю Bloomberg у жовтні заявляв, що наступне покоління працівників матиме лише 3,5-денний робочий тиждень завдяки штучному інтелекту: "Ваші діти доживуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям, і вони, ймовірно, працюватимуть три з половиною дні на тиждень".

Сьогодні деякі країни перевіряють ефективність чотириденного робочого тижня. Дослідники надали позитивні звіти про покращення балансу між роботою та особистим життям, а також відмітили підвищення ефективності.