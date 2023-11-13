Потенційні можливості застосування цього пристрою дуже широкі, особливо в наданні допомоги людям, які страждають на неврологічні захворювання, що перешкоджають їхній здатності до вербальної комунікації.

А тим часом Neuralink Ілона Маска планує вживити мозкові імпланти 11 пацієнтам: яка ціна операції

Професор Грегорі Коган з Університету Дьюка, ключова фігура проєкту, висвітлив поточні проблеми, з якими стикаються пацієнти з руховими розладами, наголосивши на повільній і громіздкій природі існуючих засобів комунікації.

На що здатен новий імплант

Сучасні комунікаційні пристрої для таких пацієнтів працюють у повільному темпі, який можна порівняти з прослуховуванням аудіокниги на повільній швидкості відтворення – приблизно 78 слів за хвилину. На відміну від них, новий телепатичний імплантат обіцяє відновити комунікацію з нормальною швидкістю мовлення, приблизно 150 слів на хвилину.

Затримка в декодуванні сигналів мозку частково пояснюється обмеженою кількістю сенсорів, які можна прикріпити до тонкого шару, що огортає мозок. Щоб подолати це обмеження, були залучені біоінженери, які спеціалізуються на створенні надтонких і гнучких датчиків для мозку високої щільності. Результатом стало розміщення 256 мікроскопічних сенсорів на тонкій поверхні медичного пластику, розміром не більше поштової марки.

Що показали експерименти

Щоб перевірити ефективність імплантату, чотирьом добровольцям провели хірургічну операцію з імплантації пристрою на поверхню мозку. Під час експерименту учасники повинні були вимовити серію безглуздих звуків, а пристрій фіксував активність моторної частини мозку. Ця ділянка координує рух м'язів, що відповідають за мовлення.

Дані, зібрані під час експерименту, були оброблені за допомогою алгоритму машинного навчання, що дозволило досягти показника в 40% загальної точності розпізнавання. Хоча точність розпізнавання різних звуків була різною, дослідники зберігають оптимізм щодо потенціалу цієї технології, особливо з огляду на масштаб дослідження і відносно короткий час обробки – 90 секунд для 15-хвилинного тесту.

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Натхненна початковим успіхом, дослідницька група отримала фінансування для подальшої розробки бездротової версії телепатичного імплантату, що прокладає шлях для майбутніх досягнень в області нейроінтерфейсів.