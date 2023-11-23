Деталі відкриття

Ці давні об'єкти приєднують до двох інших найвіддаленіших об'єктів, виявлених раніше. Вони знаходяться зовсім поруч з найдавнішою відомою галактикою під назвою JADES-GS-z13-0, яку JWST оцінив у приблизно 300 мільйонів років після початку життя Всесвіту. Світло від цих надзвичайно старих галактик подорожувало понад 13 мільярдів років, щоб потрапити в об'єктив нашого телескопа.

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Світло від цих галактик давнє, приблизно втричі старше за Землю. Лише завдяки їхньому світлу ми можемо почати розуміти екзотичну фізику, яка керувала [галактиками] поблизу космічного світанку,

– каже Джоел Леха, доцент астрономії та астрофізики в Університеті штату Пенсильванія і співавтор нового дослідження про галактики.

Леха та його колеги виявили ці нові об'єкти в області космосу, яка називається "Скупчення Пандори", або Abell 2744 – величезному скупченні галактик, що містить масу, еквівалентну 4 трильйонам сонць, згідно з даними NASA.

Скупчення галактик є наймасивнішими структурами у Всесвіті, пов'язаними гравітацією. Однак дві нововідкриті стародавні галактики були виявлені не всередині самого скупчення, а за ним, завдяки природному збільшувальному ефекту, який називається гравітаційним лінзуванням. Гравітаційне лінзування, вперше передбачене Альбертом Ейнштейном, виникає, коли надмасивний об'єкт викривляє простір навколо себе, тим самим викривлюючи траєкторію світла, що проходить поруч, і посилюючи його.

У нових спостереженнях маса скупчення Пандора створила гравітаційну лінзу, достатньо потужну, щоб посилити світло двох галактик, попри те, що вони розташовані за багато мільярдів світлових років від Пандори.

Цей збільшений вигляд показав, що дві стародавні галактики виглядають значно більшими, ніж інші, які спостерігалися в той самий момент космічної історії, пишуть дослідники. Галактики були настільки великими, що дослідники змогли розрізнити їхні чіткі обриси.



Галактики UNCOVER z-13 і UNCOVER z-12 були підтверджені за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) космічного телескопа Джеймса Вебба. Вони є другою та четвертою за віддаленістю галактиками, які коли-небудь бачили люди / Фото NASA

Провідний автор дослідження Бінджі Вонг з Пенсильванського державного університету каже, що відкриті раніше дві галактики виглядають як звичайні точки на фотографіях. Але ці дві – геть інші.

Одна з наших галактик виглядає витягнутою, майже як арахіс, а інша схожа на пухнасту кульку,

– сказав Вонг.

Незрозуміло, чи пов'язана різниця в розмірах з тим, як формувалися зірки, чи з тим, що сталося з ними після того, як вони сформувалися, але різноманітність у властивостях галактик дійсно цікава.

Нові галактики приєднуються до зростаючого списку надзвичайно давніх об'єктів, виявлених Веббом. Нещодавно телескоп виявив найстарішу активну надмасивну чорну діру у відомому Всесвіті, що датується приблизно 450 мільйонами років після Великого вибуху, а також найстаріший доказ існування органічних молекул, який знаходився в хмарі приблизно на відстані 12,3 мільярда світлових років від Землі.