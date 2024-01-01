Теорії та розгадка

Дослідники пропонували різноманітні теорії про походження дивного звуку. Можливо, це був шум від підводних військових навчань або корабельних двигунів. Дехто навіть підозрював, що це могла бути глибоководна істота.

Дивіться також Від Сонця до TikTok – головні теми, які ми обговорювали у 2023 році: частина друга

Звук Bloop має хвилеподібну частоту, що трохи нагадує звуки китів. Але його зафіксували відразу два масиви гідрофонів (підводних мікрофонів) на відстані щонайменше 5 000 кілометрів. Щоб подолати таку відстань, цей шум мав бути дуже гучним — занадто гучним, щоб походити від однієї підводної тварини.

Звук Bloop на записі 1997 року: відео

Використовуючи дані про розташування гідрофонів, дослідники з Національного агентства океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) змогли звузити місцезнаходження джерела звуку до південного узбережжя Чилі в Тихому океані. З роками, коли вчені розміщували більше гідрофонів все ближче до Антарктиди, вони наближалися до місця походження шуму.

Саме там, на найвіддаленішому південному суходолі Землі, у 2005 році вони нарешті виявили джерело цих грозових гуркотів з глибин,

– йдеться на сайті NOAA.

Bloop був звуком антарктичного льодовика, який тріснув і відколовся у вигляді айсберга.

В останні роки нові гідрофони, якими оперує NOAA, зафіксували звуки, подібні до Bloop, в Південному океані та Атлантиці. Всі вони мають однакові причини.

Цікаво, що таку теорію також висували серед інших:

Океанограф Кріс Фокс з NOAA ще у 2001 році заявив в ефірі CNN, що, на його думку, цей звук утворився від шматків льоду, що відколовся в Антарктиді.

У 2012 році сейсмолог Роберт Дзяк розповів, що гідрофони NOAA щороку вловлюють десятки тисяч звуків, схожих на Bloop, в океані.

Хоча деякі підводні записи все ще лишаються загадкою, багато дивних звуків, включаючи Julia, Slow Down та Train нещодавно були пояснені рухом льоду в південних морях. Оскільки втрата льоду в Антарктиді прискорюється швидше, ніж будь-коли очікували вчені, більше половини шельфів, що утримують крижаний покрив Південної півкулі, наближаються до колапсу. Величезні шматки розміром з Лондон вже відколюються, і вчені кажуть, що зі зміною клімату такі звукові явища стають дедалі частішими.