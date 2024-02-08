Що сталося

X посів перше місце серед безплатних застосунків в App Store, якраз тоді, коли на платформі розгорівся черговий скандал із незаконними зображеннями знаменитостей. Хештег "#drakevideo" був у тренді в США після того, як користувачі припустили, що відео, на якому зображений оголений чоловік, належить відомому реперу Дрейку. Ролик поширився по всій соцмережі.

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Інцидент стався менш ніж через два тижні після того, як X намагався зупинити поширення інших непристойних зображень знаменитості: наприкінці січня на платформі з'явилися відверті зображення Тейлор Свіфт, згенеровані реалістичним штучним інтелектом. Це навіть змусило компанію на певний час заблокувати можливість пошуку її імені.

Але такі скандали навряд чи шкодять X з точки зору завантажень додатка. Власник компанії Ілон Маск похвалився сходженням додатка на вершину списку App Store у середу, написавши: "Якби я отримував по долару за кожне повідомлення ЗМІ про те, що одна з моїх компаній помре, мені б ніколи не довелося шукати гроші!"

Але ось погані новини для Ілона Маска: якщо сервіс підіймається лише коли зливають чиєсь порно, то тут геть немає чим хвалитися.

Прессекретар Джо Бенарроч уже прокоментував імовірний злив відео Дрейка (якщо це дійсно він зображений на відео; представники репера відмовилися від коментарів). Він заявив, що соцмережа X "повністю віддана підтримці безпечного і шанобливого середовища для всіх користувачів" і додав, що компанія має "політику нульової толерантності" до обміну зображеннями оголеної натури без згоди тих, хто на них фігурує.

За словами Бенарроча, компанія вже вжила заходів щодо тисяч публікацій, і X "активно стежить за ситуацією", щоб видаляти нові дописи, які порушують правила. Попри це в пошуку досі можна знайти цей ролик.

Нагадаємо, Ілон Маск скоротив команди, відповідальні за модерацію контенту та безпеку на сайті, невдовзі після того, як очолив компанію у 2022 році. Тож подібні інциденти, імовірно, траплятимуться все частіше.