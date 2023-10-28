Деталі

Сигнал являє собою так званий швидкий радіосплеск (FRB). Результати досліджень астрономів свідчать про те, що він є найпотужнішим з усіх коли-небудь спостережуваних. Настільки потужний, що менш ніж за мілісекунду вивільнив таку ж кількість енергії, яку наше Сонце випромінює за 30 років.

Дивіться також Космічна загроза для життя: науковці оцінили смертельну небезпеку кілонових для Землі

Цього достатньо, щоб розігріти в мікрохвильовій печі миску попкорну, яка приблизно вдвічі більша за Сонце,

— каже співавтор дослідження Райан Шеннон, астрофізик з Технологічного університету Свінберна.

Що могло спричинити такий потужний вибух? Астрономи не впевнені, але кажуть, що це чудове відкриття може допомогти розвіяти таємницю походження FRB, а також надати безцінний інструмент для вимірювання самого космосу.

"Робота підтверджує, що швидкі радіосплески є поширеною подією в космосі, і що ми зможемо використовувати їх для виявлення матерії між галактиками, а також для кращого розуміння структури Всесвіту", – додав Шеннон.

FRB є дуже загадковими явищами. Перший такий був виявлений у 2007 році, і з того часу до цього списку додалося лише близько 50. Цей, позначений як FRB 20220610A, спіймали у червні минулого року за допомогою мережі радіотелескопів ASKAP на заході Австралії.

Коли дослідники продовжили спостереження за допомогою телескопів у Європі та Південній Америці, їм вдалося виявити місце походження спалаху. Однак вони були вражені, коли виявили, що джерело знаходиться набагато далі, ніж спочатку припускали. Очікуючи знайти лише галактику, вчені виявили, що FRB, ймовірно, походить із скупчення галактик, що зливаються, і в якому відбувається утворення нових зірок.

За словами дослідників, спостереження підтверджує домінуючу теорію про те, що ці спалахи походять від нейтронних зір, які за своєю природою є ядрами зруйнованих масивних зірок і вважаються одними з найщільніших об'єктів у Всесвіті.

Найцікавіше, що цей спалах підтверджує так звану залежність МакКварта, яка припускає, що чим з більшої відстані прийшов FRB, тим більше розсіяного газу між галактиками він виявить під час своєї подорожі. Швидкі радіосплески відчувають цей іонізований матеріал. Навіть у майже ідеально порожньому просторі вони можуть "бачити" всі електрони, і це дозволяє нам виміряти, скільки речовини знаходиться між галактиками.

Цей міжгалактичний матеріал дуже важливо розпізнати й підрахувати. Рахуючи кількість матерії у Всесвіті, вчені з подивом виявляють, що понад половина того, що повинно бути там сьогодні, просто відсутня. Якщо ця "зникла" матерія захована між галактиками, то FRB може допомогти її виявити. Якщо ні, нам, можливо, доведеться переосмислити деякі деталі наших космологічних моделей.