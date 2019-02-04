Metro: Exodus може стати останньою частиною гри, яка вийде на PC: деталі

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Metro: Exodus – деталі скандалу навколо гри
Metro: Exodus – деталі скандалу навколо гри / Фото з вільних джерел

Минулого місяця видавництво Deep Silver оголосило, що PC-версія шутера Metro: Exodus стане тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store. Це засмутило багатьох фанатів, проте на геймерів чекає ще одна неприємна звістка: наступна частина Metro може вийти лише на консолях.

Днями на форумі Gameru один з розробників шутера під ніком scynet прокоментував ситуацію, що склалася. За його словами, він розуміє, що зміна сервісу цифрової дистрибуції менш ніж за місяць до релізу навряд чи може порадувати когось з PC-користувачів.

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У той же час розробник вважає, що той, хто дійсно хоче зіграти в Metro: Exodus і віддячити авторам за їхню працю, це зроблять, a ті, хто хотів скачати гру з "торрентів", все одно завантажать її звідти незалежно від того буде вона в Steam чи ні.

Реакція певної категорії гравців (онлі торентс і таке інше) – навряд чи адекватна. Створюється враження що люди і грати не хотіли, лише чекали привід щоб вилити свою жовч. В крайньому випадку, якщо взагалі всі ПК гравці оголосять бойкот Metro, ​​то наступна частина якщо і вийде, то точно не на ПК,
– підкреслив розробник.

Пізніше на офіційній сторінці Metro в Facebook з'явився пост, в якому компанія заявила, що залишений раніше коментар співробітника студії на форумі Gameru, не відображає бачення Deep Silver і 4A Games майбутнього франшизи.


4A Games прокоментували чутки щодо випуску гри Metro на ПК

Deep Silver ще раз підкреслила, що рішення про тимчасову ексклюзивнвсть гри для Epic Games Store приймала саме вона спільно з Koch Media. Сам же коментар у видавництві вважають виразом болю і розчарування розробника, який любить свою справу і ніяк не міг вплинути на прийняте бізнес-рішення.

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У висновку, Deep Silver запевнила, що має намір продовжувати франшизу, а РС-платформа завжди буде в центрі її планів по випуску ігор.

Нагадаємо, що реліз Metro: Exodus відбудеться 15 лютого у версіях для PlayStation 4, Xbox One і PC. Версія для персональних комп'ютерів перший рік буде поширюватися через Epic Games Store. В Steam та інших сервісах гра з'явиться тільки в 2020 році.

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Теги: Техно Ігри 4A Games Steam
Джерело: Техно
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